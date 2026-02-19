Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa quinta-feira (19) um requerimento que solicitava "informações detalhadas acerca dos recursos recebidos e executados" por meio do PDDE-M (Programa Dinheiro Direto na Escola – Municipal) em 2025.
A favor
Sete vereadores votaram a favor do requerimento: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Carbonne era o autor do requerimento.
Contra
Nove vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Bobi (PRD).
Sem voto
Diego Fonseca (PL) e Zelinda Pastora (PRD) não estavam na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não votou.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Sérgio, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias úteis quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.