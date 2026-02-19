Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa quinta-feira (19) um requerimento que solicitava "informações detalhadas acerca dos recursos recebidos e executados" por meio do PDDE-M (Programa Dinheiro Direto na Escola – Municipal) em 2025.

A favor

Sete vereadores votaram a favor do requerimento: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Carbonne era o autor do requerimento.