A Operação Carnaval realizada pela Prefeitura de São José dos Campos terminou na quarta-feira (18) com seis pessoas presas, um foragido capturado, um bar interditado e diversas ações de fiscalização em todas as regiões da cidade.
A operação fez parte do programa São José Unida e teve como objetivo reforçar a segurança durante os dias de festa.
Desde sexta-feira (13), a Guarda Civil Municipal (GCM) abordou 143 pessoas e 26 veículos em blitze montadas em pontos estratégicos, principalmente nos acessos a desfiles de blocos e escolas de samba.
Seis pessoas foram presas e um indivíduo procurado pela Justiça foi capturado. Todos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Durante as ações, foram recuperadas uma motocicleta e uma bicicleta com registro de furto. Também houve apreensão de três motos, dois celulares e R$ 28 em dinheiro. A GCM aplicou ainda 17 autuações de trânsito por infrações como manobras perigosas e perturbação do sossego.
Drogas apreendidas.
Equipes registraram duas ocorrências de tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack, porções de maconha, K2, haxixe e lança-perfume.
A operação contou com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras forças de segurança.
O monitoramento foi reforçado com apoio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que operam 24 horas por dia.
Bar interditado e comércios multados.
Na área de fiscalização urbana, quatro estabelecimentos foram notificados por irregularidades na documentação. Dois comércios receberam multa de R$ 5.444,82 cada. Um bar na região leste foi interditado por problemas na documentação e por registros de perturbação do sossego.
Na região sul, fiscais apreenderam mesas, cadeiras e tambores de bebidas colocados irregularmente nas calçadas, prejudicando a circulação de pedestres.