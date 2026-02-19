19 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO

Operação Carnaval tem bar interditado, blitze e prisões em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Reprodução
Os fiscais tiveram apoio da Guarda Civil Municipal durante as ações realizadas no feriado de Carnaval
Os fiscais tiveram apoio da Guarda Civil Municipal durante as ações realizadas no feriado de Carnaval

A Operação Carnaval realizada pela Prefeitura de São José dos Campos terminou na quarta-feira (18) com seis pessoas presas, um foragido capturado, um bar interditado e diversas ações de fiscalização em todas as regiões da cidade.

A operação fez parte do programa São José Unida e teve como objetivo reforçar a segurança durante os dias de festa.

Desde sexta-feira (13), a Guarda Civil Municipal (GCM) abordou 143 pessoas e 26 veículos em blitze montadas em pontos estratégicos, principalmente nos acessos a desfiles de blocos e escolas de samba.

Seis pessoas foram presas e um indivíduo procurado pela Justiça foi capturado. Todos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Durante as ações, foram recuperadas uma motocicleta e uma bicicleta com registro de furto. Também houve apreensão de três motos, dois celulares e R$ 28 em dinheiro. A GCM aplicou ainda 17 autuações de trânsito por infrações como manobras perigosas e perturbação do sossego.

Drogas apreendidas.

Equipes registraram duas ocorrências de tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack, porções de maconha, K2, haxixe e lança-perfume.

A operação contou com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras forças de segurança.

O monitoramento foi reforçado com apoio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que operam 24 horas por dia.

Bar interditado e comércios multados.

Na área de fiscalização urbana, quatro estabelecimentos foram notificados por irregularidades na documentação. Dois comércios receberam multa de R$ 5.444,82 cada. Um bar na região leste foi interditado por problemas na documentação e por registros de perturbação do sossego.

Na região sul, fiscais apreenderam mesas, cadeiras e tambores de bebidas colocados irregularmente nas calçadas, prejudicando a circulação de pedestres.

