A Operação Carnaval realizada pela Prefeitura de São José dos Campos terminou na quarta-feira (18) com seis pessoas presas, um foragido capturado, um bar interditado e diversas ações de fiscalização em todas as regiões da cidade.

A operação fez parte do programa São José Unida e teve como objetivo reforçar a segurança durante os dias de festa.