Dizem que o ano só começa no Brasil depois do Carnaval. Independente se você é adepta a este mantra ou não, que tal encararmos esse pós-Carnaval (e a primeira coluna após ele) como a verdadeira largada?

Sei que começo de ano é uma fase de promessas, planos e resoluções que se não tomarmos cuidado se perdem com a rotina. “Fazer os check-ups, treinar 05 vezes na semana, ler tantos livros no ano, conquistar aquela promoção/cliente, me entregar mais espiritualmente, agendar aquele jantar entre amigas e claro, ser mais segura com minha imagem e amar o reflexo dela no espelho.”