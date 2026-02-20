Dizem que o ano só começa no Brasil depois do Carnaval. Independente se você é adepta a este mantra ou não, que tal encararmos esse pós-Carnaval (e a primeira coluna após ele) como a verdadeira largada?
Sei que começo de ano é uma fase de promessas, planos e resoluções que se não tomarmos cuidado se perdem com a rotina. “Fazer os check-ups, treinar 05 vezes na semana, ler tantos livros no ano, conquistar aquela promoção/cliente, me entregar mais espiritualmente, agendar aquele jantar entre amigas e claro, ser mais segura com minha imagem e amar o reflexo dela no espelho.”
Opa, vejo meu tema ai em suas metas! E como consultora de imagem, proponho transformar essa sensação de recomeço pós carnaval em ações concretas para que seu estilo e sua vida sigam com mais intenção, personalidade e amor-próprio.
Primeiro passo: faça um inventário afetivo do seu guarda-roupa. Não é apenas desapegar por desapegar. Pegue tempo, peça por peça: como essa roupa faz você se sentir? Quando foi a última vez que usou? Se responde “não sei” ou “faz muito tempo”, agradeça e deixe ir. O objetivo é criar espaço - físico e mental - para novas escolhas mais conscientes. Um armário alinhado ao seu dia a dia, objetivos de imagem e organizado facilita suas decisões diárias erevela sua identidade com mais clareza.
Segundo passo: defina sua imagem-intenção para o ano. Pense em três palavras que descrevam quem você quer ser visualmente: elegante, autêntica, ousada, minimalista, colorida, bem humorada, sofisticada, sensual. Essas palavras servirão como um norte ao escolher peças, acessórios e montar looks. Exemplo prático: se “ousadia” e “autenticidade” são suas palavras, permita-se um acessório statement por semana (um brinco, um lenço, um sapato vibrante). Pequenas ações geram confiança.
Terceiropasso: organize-se com micro hábitos de estilo. Planeje seus looks da semana todo domingo – eu faço isso há anos e pode acreditar que economizo tempo ao longo da semana e evito decisões impulsivas. Lógico que essa seleção não é algo cravado em pedra, pode ou talvez precise de alguma alteração – sua agenda ou o clima mudaram – mas tê-la predefinida te ajudará muito a não deixar o estilo de lado. Vale também conhecer quais seriam suas peças para um kit de emergência (com itens curingas): aquele blazer neutro que completaria uma de suas escolhas caso o clima mude, um bom jeans para caso surja um happy hour de última hora, um sapato versátil caso precise ir de um compromisso para outro e quais acessórios seriam suficientes para elevar qualquer look.
Quartopasso: invista em proporção e ajuste. Nada arrasa uma boa intenção como uma peça mal ajustada. Tenha uma costureira de confiança (e mime ela) —acertarbarras e cintura pode transformar uma peça comum em assinatura pessoal. Proporção é linguagem visual: será você do time de peças amplas ou se escolher uma blusa volumosa equilibrará com uma peça mais ajustada embaixo? Experimentar diferentes proporções amplia sua compreensão do corpo e do impacto do look.
Quinto passo: defina um orçamentode estilo inteligente. Não precisa gastar rios para parecer bem vestida. Mas é importante priorizar peças-chave que vestem bem e têm boa construção: um blazer, um sapato confortável e bonito, uma bolsa clássica. Compre menos, mas compre melhor. E sempre que possível crescente um elemento de personalidade - um acessório vintage, um lenço amarrado de forma única,
Sextopasso: Cores. As cores dizem muito sobre humor e intenção. Precisamos parar de atrelar elegância a cores neutras. Ao invés disso, faça sua análise de coloração pessoal (vamos agendar a usa?) ou teste em você possibilidades de cores.Teste e observe como as cores impactam sua energia e a percepção dos outros.
Sétimopasso: pratique o autocuidado como ritual de imagem. Estilo não é só roupa; é amor próprio, é pele bem cuidada, postura, cabelo alinhado, sorriso franco. Dedique quinze minutos diários a um gesto de cuidado para com você: hidratar a pele, pentear com intenção, escolher o perfume. Esses rituais alimentam autoestima e fazem o olhar no espelho mais gentil.
Por fim, ouse ousar. Ousadia não precisa ser barulhenta, podesimplesmente ser escolher algo que fale por você, mesmo que poucos percebam. Comece com experimentos pequenos: uma peça nova, uma combinação diferente, um corte de cabelo levemente mudado, uma cor de batom que não costuma usar. Registre o que funciona, e claro, celebre cada acerto.
Que tal fazer desse pós-Carnaval e desta coluna os pontos de partida? Com organização, pequenas decisões, novos hábitos e olhar mais atento, seu estilo se torna ferramenta de comunicação e autoestima. O restante do ano agradecerá.