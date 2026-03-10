A RMVale registra 6.111 sinistros de trânsito nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, segundo dados do Infosiga, sistema do governo estadual. Em média, a região tem 16 acidentes de trânsito por dia. Nestes últimos 12 meses, 383 pessoas morreram em acidentes de trânsito na RMVale, média de um óbito por dia.
De acordo com o Infosiga, o percentual de fatalidade da região em acidentes de trânsito é de 5,83%, considerando os últimos 12 meses. A região ainda tem 2,39 óbitos por cada 10 mil veículos – a frota regional é de 1.603.484 veículos. A taxa de mortes no trânsito por cada 100 mil habitantes é de 15,14 no Vale.
Ainda segundo o painel do governo estadual, a região gastou R$ 779,53 milhões em custos relacionados aos acidentes de trânsito. O valor considera os últimos 12 meses, em custos na área de saúde.
O Vale terminou o ano de 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.
O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal é 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.
Série histórica.
De acordo com a série histórica do Infosiga, que começa há mais de 10 anos, em janeiro de 2015, a região acumula 4.042 pessoas mortas em acidentes de trânsito – até janeiro de 2026, mês que registrou 23 óbitos.
Na análise anual do Infosiga, a região começou a última década com recorde de mortes no trânsito: 417 e 412, respectivamente em 2015 e 2016. Depois, nos dois anos seguintes, os óbitos caíram para 354 e 342, em 2017 e 2018.
As mortes voltaram a subir em 2019 (376) e entraram em uma trajetória de redução até 2022: 326 óbitos (2020), 330 (2021) e 333 (2022). A partir de 2023, os números voltaram a crescer: 349 (2023), 382 (2024) e 398 (2025), a maior quantidade desde 2016.
O número de acidentes também acompanhou a variação da mortalidade. Em 2019, a região teve 5.818 sinistros (fatais e não fatais), número que passou a 6.399 no ano seguinte e seguiu em alta: 7.168 (2021), 7.495 (2022), 8.598 (2023). A partir de 2024, o número começou a cair, para 8.383 e depois 6.172 em 2025, que é a menor quantidade de sinistros desde 2019.