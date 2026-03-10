A RMVale registra 6.111 sinistros de trânsito nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, segundo dados do Infosiga, sistema do governo estadual. Em média, a região tem 16 acidentes de trânsito por dia. Nestes últimos 12 meses, 383 pessoas morreram em acidentes de trânsito na RMVale, média de um óbito por dia.

De acordo com o Infosiga, o percentual de fatalidade da região em acidentes de trânsito é de 5,83%, considerando os últimos 12 meses. A região ainda tem 2,39 óbitos por cada 10 mil veículos – a frota regional é de 1.603.484 veículos. A taxa de mortes no trânsito por cada 100 mil habitantes é de 15,14 no Vale.