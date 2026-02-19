Moções
A Câmara de Taubaté aprovou nessa quinta-feira (19) três moções de repúdio à escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, que no desfile desse ano homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Repúdio
Uma das moções repudiou a escola "em razão das condutas contrárias ao respeito à pluralidade religiosa, à isonomia cultural e à neutralidade política no contexto de desfile de carnaval oficial". Outra moção citou "desrespeito aos valores cristãos, de família e político". E a terceira citou que a escola teria desfilado com uma "ala considerada ofensiva à fé cristã, configurando preconceito religioso", com "afronta à liberdade religiosa assegurada pela Constituição Federal e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da impessoalidade no uso de recursos públicos".
A favor
Ao todo, 12 vereadores votaram a favor das moções: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Moises Pirulito (PL), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD), Bobi (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos).
Contra
Três vereadores votaram contra as moções: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).
Autoria
As três moções tinham autorias distintas. Ao todo, 11 vereadores assinaram as propostas: Alberto Barreto, Ariel Katz, Bilili de Angelis, Boanerge dos Santos, Jessé Silva, Dentinho, Nicola Neto, Bobi, Vivi da Rádio e Zelinda Pastora (PRD) - essa última não estava presente na sessão.