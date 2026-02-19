Moções

A Câmara de Taubaté aprovou nessa quinta-feira (19) três moções de repúdio à escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, que no desfile desse ano homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Repúdio

Uma das moções repudiou a escola "em razão das condutas contrárias ao respeito à pluralidade religiosa, à isonomia cultural e à neutralidade política no contexto de desfile de carnaval oficial". Outra moção citou "desrespeito aos valores cristãos, de família e político". E a terceira citou que a escola teria desfilado com uma "ala considerada ofensiva à fé cristã, configurando preconceito religioso", com "afronta à liberdade religiosa assegurada pela Constituição Federal e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da impessoalidade no uso de recursos públicos".