Duas tragédias envolvendo pai e filho voltaram a comover moradores de Taubaté e do Vale do Paraíba. Ambos perderam a vida em acidentes de trânsito ocorridos em momentos diferentes na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O filho, Flávio Lopes, de 23 anos, morreu em agosto de 2024 após sofrer um acidente na Via Dutra. Morador de Taubaté, ele trabalhava como mecânico e era conhecido pela paixão por motocicletas. Apesar de ser motociclista, o acidente que resultou em sua morte ocorreu quando ele estava em um carro.
Conhecido como “Flavinho”, o rapaz era extremamente querido por amigos. Nas redes sociais, pessoas próximas prestaram tributos emocionados. “Descanse em paz! Acho que este mundo perdeu valor na hora que seu corpo partiu para o céu. Mas pode ter certeza que aqui na Terra vão continuar lembrando e honrando seu legado e todas as coisas maravilhosas que fez”, escreveu Leh Rodrigues. Outro amigo publicou: “Vai em paz, irmão. Você viveu como amava. Deixou seu legado na Terra. Que Deus te receba de braços abertos”.
Pouco mais de um ano depois, a família voltou a enfrentar outra perda. O pai, Flávio Antônio Lopes da Silva, de 51 anos, morreu na noite da última segunda-feira (16) após um grave acidente na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do km 6, em Taubaté.
Ele conduzia uma motocicleta quando houve uma colisão frontal por volta das 21h. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros do ponto da batida. A moto ficou completamente destruída e teria se partido em duas partes.
De acordo com o boletim de ocorrência, há o registro de que o motociclista teria realizado uma ultrapassagem instantes antes da colisão. O outro veículo envolvido, um Honda Civic, era conduzido por uma mulher de 42 anos, que foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro com suspeita inicial de fratura na mão.
Flávio Antônio morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.