Duas tragédias envolvendo pai e filho voltaram a comover moradores de Taubaté e do Vale do Paraíba. Ambos perderam a vida em acidentes de trânsito ocorridos em momentos diferentes na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O filho, Flávio Lopes, de 23 anos, morreu em agosto de 2024 após sofrer um acidente na Via Dutra. Morador de Taubaté, ele trabalhava como mecânico e era conhecido pela paixão por motocicletas. Apesar de ser motociclista, o acidente que resultou em sua morte ocorreu quando ele estava em um carro.