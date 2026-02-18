A morte do motociclista Eric Fabiano Rodrigues Rocha, de 22 anos, gerou forte comoção em São José dos Campos. O jovem é a vítima do acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na região norte da cidade.

Relembre o que aconteceu

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado às 1h39, na altura do km 100 da SP-050. Um motoboy relatou à polícia que o jovem perdeu o controle da moto ao tentar desviar de um cavalo que estava na pista com uma pessoa montada.