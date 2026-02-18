A morte do motociclista Eric Fabiano Rodrigues Rocha, de 22 anos, gerou forte comoção em São José dos Campos. O jovem é a vítima do acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na região norte da cidade.
Relembre o que aconteceu
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado às 1h39, na altura do km 100 da SP-050. Um motoboy relatou à polícia que o jovem perdeu o controle da moto ao tentar desviar de um cavalo que estava na pista com uma pessoa montada.
Eric foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
Investigação em andamento
O caso foi registrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo como morte acidental (morte suspeita). A investigação deve esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pelo animal que estava solto na rodovia no momento da ocorrência.
A presença de animais na pista é considerada situação de alto risco, principalmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida.