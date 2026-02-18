18 de fevereiro de 2026
SP-050

Adeus, Eric: quem era o jovem morto em trágico acidente em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Maps
Acidente fatal ocorreu na SP-050
Acidente fatal ocorreu na SP-050

A morte do motociclista Eric Fabiano Rodrigues Rocha, de 22 anos, gerou forte comoção em São José dos Campos. O jovem é a vítima do acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na região norte da cidade.

Relembre o que aconteceu

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado às 1h39, na altura do km 100 da SP-050. Um motoboy relatou à polícia que o jovem perdeu o controle da moto ao tentar desviar de um cavalo que estava na pista com uma pessoa montada.

Eric foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação em andamento

O caso foi registrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo como morte acidental (morte suspeita). A investigação deve esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pelo animal que estava solto na rodovia no momento da ocorrência.

A presença de animais na pista é considerada situação de alto risco, principalmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

