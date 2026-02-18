O São José, com um homem a menos durante parte do segundo tempo, ficou no empate por 1 a 1 em casa com a Ferroviária na noite desta quarta-feira (18) no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, chega a sete jogos sem perder e, mesmo sem vencer em casa nesta noite, segue em quarto lugar, com 18 pontos. Já a Ferroviária foi a 21 pontos e continua em terceiro.
No domingo (22), o São José volta a jogar fora de casa, em visita ao Santo André, a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, na cidade do Grande ABC. Já a Locomotiva joga no mesmo dia, a partir das 18h, quando recebe o Monte Azul, na Arena Fonte Luminosa.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José tentou se impor no começo do jogo e até foi para cima. Mas, aos 8min, em contra-ataque, a Ferroviária abriu o placar com um golaço. Albano avançou, entrou livre e colocou com categoria por cima de Gabriel Affonso: 1 a 0.
Em desvantagem, a Águia teve que ir para cima, mas só finalizou pela primeira vez aos 15min, com Thomaz Carvalho. Ele recebeu na intermediária e mandou a bomba, mas Denis Junior, atento, fez boa defesa.
Mas, o time tinha dificuldades e, aos 27min, quase levou o segundo gol. Após arrancada pela direita, veio o cruzamento rasteiro e Victor Barreto, livre, não conseguiu alcançar a bola. Por pouco, não marcou.
Depois, o São José se acertou, não desistiu de atacar e chegou ao empate aos 35min. No lance, Thomaz Carvalho recebeu na entrada da área, bateu forte e a bola ainda desviou antes de entrar rasteira: 1 a 1.
Animado, o time da casa foi para cima e quase virou aos 46min com Alan Stence. Ele recebeu na direita e bateu cruzado, rasteiro, para Denis Junior desviar para escanteio.
Na etapa final, o São José voltou com postura ofensiva nos primeiros minutos. Mesmo contra um adversário de maior investimento, queria se impor em casa. Mas, a primeira grande chance foi da Ferroviária, aos 7min, em chute de longe de Victor Barreto, que foi desviada para escanteio por Gabriel Affonso.
A Águia respondeu aos 9min com Michael Paulista, em chute rasteiro de fora da área. E a bola passou à esquerda, com perigo.
No entanto, a situação se complicou aos 15min, quando Iran, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e acabou expulso, por falta quase na lateral do campo.
Mesmo com um a menos, a Águia chegou com perigo aos 20min. Após cobrança de falta de Thomaz Carvalho na esquerda, o goleiro rebateu e, na sobra, Lucas Reis, livre finalizou para fora.
Em seguida, aos 27min, veio escanteio da esquerda, Lucas Reis desviou de cabeça e o zagueiro Euller, sozinho na pequena área, completou para fora, antes de se chocar com a trave.
Os visitantes quase marcaram aos 38min, com Lucas Rodrigues. Após cruzamento, ele desviou de cabeça e a bola passou muto perto do gol, assustando a torcida.
E, com um homem a mais, a Locomotiva pressionou muito nos últimos minutos, rondando a área do São José.
Aos 45min, aconteceu um lance curioso: o goleiro da Águia se machucou, ficou caído, e a zaga, para isolar a bola, mandou contra o próprio gol e acertou a trave direita. Se entrasse, valeria o gol.
Só dava Ferroviária e, aos 47min, Gabriel Affonso fez uma grande defesa, deu rebote, e ainda conseguiu uma defesa milagrosa na sobra. Então, o placar não teve mais movimentação.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; João Ramos (Rhuan), Iran e Euller; Matheus Rocha, Luis Otávio, Thomaz Carvalho Alan Stence (Jeferson Lima) e Carlos Henrique (Felippe Borges; Michael Paulista (Rikelmi)e Clessione (Lucas Reis). Técnico: Jorge Castilho.
Ferroviária
Denis Junior; Felipe Rodrigues (Lucas Rodrigues), Gustavo Medina (Schilling), Zé Vitor e Thiago; Eduardo (Edson Lucas), Raoni, Alencar (David Souza) e Albano (Ricardinho); Vitor Barreto e Denilson. Técnico: Rogério Corrêa
Gols: Albano, aos 8min, Thomaz Carvalho aos 35min do 1º tempo. Árbitra: Marianna Nanni Batalha. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Iran, João Ramos, Lucas Reis (S); Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Alencar, Albano, Denilson, Eduardo, Thiago (F). Expulsão: Iran (S). Publico: 2.626. Renda: R$ 63.490