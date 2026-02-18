18 de fevereiro de 2026
FARMÁCIA MUNICIPAL

Para agilizar atendimento, Cemume de Taubaté terá 'guichê rápido'

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
‘Guichê rápido’ será voltado para pacientes que apresentarem receita contendo até três medicamentos
'Guichê rápido' será voltado para pacientes que apresentarem receita contendo até três medicamentos

Agilidade
O Cemume (Centro Municipal de Medicamentos) Central de Taubaté iniciou um projeto piloto para atendimento rápido, voltado aos usuários que apresentarem receita contendo até três medicamentos. "A iniciativa tem como objetivo agilizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e organizar de forma mais eficiente o fluxo de usuários", explicou a Prefeitura.

Guichê rápido
Com o guichê rápido, para atendimento aos casos de menor complexidade, o serviço da unidade passa a contar com oito guichês de atendimentos que operam de forma simultânea. Desta forma, os sete outros guichês são destinados a atendimentos que envolvem múltiplos medicamentos, conferência detalhada de documentação e orientações farmacêuticas.

Triagem
Com esse novo formato, o Cemume Central promove a triagem inicial dos usuários e os direciona conforme o perfil da demanda. O atendimento segue a ordem de senha, com conferência da prescrição médica, separação dos medicamentos e orientações farmacêuticas.

Objetivo
"A expectativa é que o projeto piloto contribua significativamente para a redução do tempo médio de espera; melhor organização do fluxo interno; otimização dos recursos humanos e atendimento mais eficiente e humanizado", afirmou a Prefeitura.

