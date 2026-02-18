Agilidade

O Cemume (Centro Municipal de Medicamentos) Central de Taubaté iniciou um projeto piloto para atendimento rápido, voltado aos usuários que apresentarem receita contendo até três medicamentos. "A iniciativa tem como objetivo agilizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e organizar de forma mais eficiente o fluxo de usuários", explicou a Prefeitura.

Guichê rápido

Com o guichê rápido, para atendimento aos casos de menor complexidade, o serviço da unidade passa a contar com oito guichês de atendimentos que operam de forma simultânea. Desta forma, os sete outros guichês são destinados a atendimentos que envolvem múltiplos medicamentos, conferência detalhada de documentação e orientações farmacêuticas.