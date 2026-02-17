Um caso de feminicídio em Paraibuna, no Vale do Paraíba, chocou moradores da cidade na tarde desta segunda-feira (16). A vítima, Ana Luiza Fonseca dos Santos, de 58 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, na região da Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima.

O principal investigado é o companheiro da vítima, João Lenon Alves dos Santos, de 34 anos. Segundo a Polícia Civil, ele não estava no imóvel quando as equipes chegaram ao local e é considerado foragido. Diante da gravidade do crime e da fuga, a corporação representou pela prisão preventiva do suspeito.

O que se sabe sobre o feminicídio em Paraibuna

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender uma denúncia de possível feminicídio. No endereço, os agentes encontraram equipes do Samu, que constataram o óbito da vítima ainda no local.