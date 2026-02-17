Um homem morreu após sofrer um mal súbito na academia do TCC (Taubaté Country Club), no centro de Taubaté, na tarde desta terça-feira (17).
A ocorrência mobilizou médicos que estavam no local e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A vítima foi identificada como Gilberto Ferreira Neves, conhecido como Giba, associado do clube.
Segundo nota oficial divulgada pelo TCC, ele recebeu atendimento imediato ainda nas dependências da academia.
Profissionais da área da saúde que estavam no clube iniciaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Samu, que deu continuidade aos procedimentos de reanimação.
Apesar dos esforços das equipes médicas, Gilberto não resistiu.
Atendimento mobilizou equipe médica e Samu
De acordo com o Taubaté Country Club, os protocolos de emergência foram adotados assim que o associado passou mal. O clube informou ainda que os órgãos competentes foram comunicados para as providências necessárias.
A direção do TCC lamentou a morte do associado e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
Comunidade lamenta morte de associado
A notícia gerou comoção entre frequentadores do clube e moradores de Taubaté. Gilberto era conhecido entre os associados e participava ativamente das atividades do local.
Nas redes sociais do clube, amigos postaram mensagens de condolências após o falecimento de Giba.