Um homem morreu após sofrer um mal súbito na academia do TCC (Taubaté Country Club), no centro de Taubaté, na tarde desta terça-feira (17).

A ocorrência mobilizou médicos que estavam no local e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi identificada como Gilberto Ferreira Neves, conhecido como Giba, associado do clube.