A morte de Rogério Daniel de Castro, operador de áudio da Rádio Canção Nova de São José dos Campos, gerou grande comoção entre colegas, ouvintes e membros da comunidade católica local. O falecimento foi comunicado pela emissora, que destacou a trajetória de mais de dez anos de dedicação do profissional à missão evangelizadora.

Conhecido como Daniel, ele iniciou sua atuação ainda no período em que a rádio operava em AM, acompanhando as mudanças estruturais e a implantação da frequência FM. Segundo a nota oficial, o colaborador participou ativamente de fases importantes da emissora, contribuindo para a consolidação do projeto de comunicação.

A Rádio Canção Nova ressaltou o comprometimento e o amor à missão que marcavam sua rotina de trabalho. A equipe destacou que, por trás de cada ajuste técnico, havia o propósito de levar a mensagem cristã com clareza e qualidade aos ouvintes.