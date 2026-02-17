Um homem de 51 anos morreu após um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (16) na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do km 6, em Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A colisão ocorreu por volta das 21h e, segundo as primeiras informações, foi frontal. A vítima foi identificada como Flávio Antônio Lopes da Silva, que conduzia uma motocicleta no momento do acidente.
De acordo com o apurado, com a força do impacto o motociclista foi arremessado a vários metros do ponto da batida. A motocicleta ficou completamente destruída e teria se partido em duas partes.
Ainda conforme registrado no boletim de ocorrência, há a informação de que o motociclista teria realizado uma ultrapassagem instantes antes da colisão.
O outro veículo envolvido, um Honda Civic, era conduzido por uma mulher de 42 anos. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro com suspeita inicial de fratura na mão.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.