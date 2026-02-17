Um homem de 51 anos morreu após um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (16) na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do km 6, em Taubaté.

A colisão ocorreu por volta das 21h e, segundo as primeiras informações, foi frontal. A vítima foi identificada como Flávio Antônio Lopes da Silva, que conduzia uma motocicleta no momento do acidente.