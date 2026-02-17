Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde de segunda-feira (16), em Paraibuna. O companheiro da vítima, de 34 anos, é apontado como principal suspeito. O caso foi registrado como feminicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 14h30, em um imóvel localizado na Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima.

Ao chegarem ao endereço, policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o irmão do suspeito, que relatou aos agentes que o homem teria matado a companheira e fugido em seguida.