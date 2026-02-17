Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde de segunda-feira (16), em Paraibuna. O companheiro da vítima, de 34 anos, é apontado como principal suspeito. O caso foi registrado como feminicídio.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 14h30, em um imóvel localizado na Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima.
Ao chegarem ao endereço, policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o irmão do suspeito, que relatou aos agentes que o homem teria matado a companheira e fugido em seguida.
Dentro da residência, os policiais constataram o óbito da vítima. O imóvel apresentava vestígios de sangue e sinais aparentes de violência.
De acordo com o registro policial, o suspeito não estava no local quando a equipe chegou. Testemunhas afirmaram ainda que ele teria telefonado para uma cunhada e, durante a conversa, que foi gravada, admitido a autoria do crime.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Jacareí, que ficará responsável pela investigação do caso.