A Santa Casa de São José dos Campos deve receber, na manhã desta próxima terça-feira (17), a funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos.
Ela sofreu queimaduras graves em um acidente com um réchaud durante uma festa de Carnaval em Mogi das Cruzes, na última sexta-feira (13).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente
O acidente ocorreu durante o evento de Carnaval 'Abre Alas', realizado na noite de sexta-feira (13), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Testemunhas relatam que a combustão ocorreu no momento em que o álcool era reposto no equipamento de aquecimento.
Em nota, o clube afirma que se tratou de uma “combustão inesperada”.
Já o buffet responsável pelo réchaud, em publicação nas redes sociais, descreveu o episódio como um “incidente pontual”, ocasionado por uma troca indevida de insumos e afirmou que atua com protocolos de segurança rigorosos.
Jennifer e outros convidados ficaram feridos, mas a funcionária foi a mais atingida pelas chamas.
A transferência
A transferência para a Santa Casa de São José ocorre após um apelo da família, que reclama do atendimento recebido na Santa Casa de Mogi.
A tia da vítima, Adriana Rodrigues, afirmou em entrevista ao G1 que Jennifer está consciente, mas enfrenta sofrimento extremo com muitas dores e implora por remédios que possam aliviar a dor.
A família classifica o atendimento inicial como "superficial" e demonstra preocupação com possíveis infecções, já que as queimaduras atingiram grande parte do corpo. Embora o hospital de origem tenha informado que 31,5% do corpo foi atingido, os familiares contestam o dado, afirmando que a gravidade é ainda maior.
O objetivo da vinda para São José é garantir que Jennifer receba avaliação médica especializada em queimaduras e que receba o que a família chama de "tratamento digno".
A transferência está programada para as 9h desta terça, via sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).
O hospital em SJC
A Unidade de Tratamento de Queimaduras da Santa Casa de São José dos Campos é referência nacional.
Especializada em casos de alta complexidade e no atendimento a crianças, a unidade dispõe de uma equipe multidisciplinar qualificada e rigoroso controle de infecção hospitalar.