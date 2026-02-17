17 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

ATENÇÃO: Mulher é esfaqueada na rua e morre gritando por socorro

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi morta na madrugada desta terça-feira (17), por volta das 5h, em Caraguatatuba.

A polícia foi acionada para atendimento com a informação de que a vítima pedia socorro em via pública após ter sido atingida por golpes de arma branca.

A ocorrência

No local, policiais encontraram a mulher caída com intenso sangramento. Testemunhas relataram que ela gritava por ajuda até perder as forças.

Ela chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas o óbito foi confirmado ainda no local.

De acordo com análise pericial preliminar, ela sofreu quatro golpes de instrumento perfurocortante na região das costas.

Investigação

Nenhuma testemunha do crime foi identificada para colaborar com a investigação, mas câmeras instaladas em imóveis vizinhos serão analisadas para identificar o autor e a dinâmica do crime.

O corpo foi encaminhado para a funerária Santa Fé.

