A mãe de Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, afirmou em depoimento que o filho chegou em casa agonizando antes de morrer, na madrugada de domingo (15), após se envolver em uma briga. O jovem havia sido imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e não resistiu.
A confusão ocorreu no bairro Nova Colina, em Sobradinho. Segundo relato da mãe à Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo entrou na residência gritando que estava morrendo. Ele teria optado por deitar no chão, dizendo que assim conseguia respirar melhor.
A mulher contou que o filho apresentava dificuldade respiratória, sangramento pelo nariz e sinais de arroxeamento no pescoço e na boca. Desesperada, tentou reanimá-lo com massagem e respiração boca a boca até conseguir ajuda.
Leonardo foi levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho II. Conforme o depoimento, ele foi intubado, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu na unidade.
De acordo com a investigação, o jovem se envolveu em uma troca de agressões com um homem de 26 anos, em via pública. A briga foi filmada por outro homem, da mesma idade, que também teria incentivado o confronto.
Durante a luta, Leonardo foi imobilizado com o golpe que, segundo a polícia, teria provocado a morte. Após o registro da ocorrência na 35ª Delegacia de Polícia, com apoio da 13ª DP, os dois envolvidos foram presos em flagrante.
O delegado Hudson Maldonado informou que há indícios de que a briga possa ter sido previamente combinada. O agressor é apontado como responsável direto pela morte, enquanto o outro suspeito responderá por ter instigado a ação. Ambos permanecem presos por homicídio e devem passar por audiência de custódia. A causa exata da morte será confirmada por exame do Instituto Médico-Legal.