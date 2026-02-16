17 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

'Mãe, vou morrer', disse Léo, 19 anos, vítima de agressão fatal

Por Da Redação | Sobradinho (DF)
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos
Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos

A mãe de Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, afirmou em depoimento que o filho chegou em casa agonizando antes de morrer, na madrugada de domingo (15), após se envolver em uma briga. O jovem havia sido imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e não resistiu.

A confusão ocorreu no bairro Nova Colina, em Sobradinho. Segundo relato da mãe à Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo entrou na residência gritando que estava morrendo. Ele teria optado por deitar no chão, dizendo que assim conseguia respirar melhor.

A mulher contou que o filho apresentava dificuldade respiratória, sangramento pelo nariz e sinais de arroxeamento no pescoço e na boca. Desesperada, tentou reanimá-lo com massagem e respiração boca a boca até conseguir ajuda.

Leonardo foi levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho II. Conforme o depoimento, ele foi intubado, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu na unidade.

De acordo com a investigação, o jovem se envolveu em uma troca de agressões com um homem de 26 anos, em via pública. A briga foi filmada por outro homem, da mesma idade, que também teria incentivado o confronto.

Durante a luta, Leonardo foi imobilizado com o golpe que, segundo a polícia, teria provocado a morte. Após o registro da ocorrência na 35ª Delegacia de Polícia, com apoio da 13ª DP, os dois envolvidos foram presos em flagrante.

O delegado Hudson Maldonado informou que há indícios de que a briga possa ter sido previamente combinada. O agressor é apontado como responsável direto pela morte, enquanto o outro suspeito responderá por ter instigado a ação. Ambos permanecem presos por homicídio e devem passar por audiência de custódia. A causa exata da morte será confirmada por exame do Instituto Médico-Legal.

