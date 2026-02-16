A mãe de Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, afirmou em depoimento que o filho chegou em casa agonizando antes de morrer, na madrugada de domingo (15), após se envolver em uma briga. O jovem havia sido imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e não resistiu.

A confusão ocorreu no bairro Nova Colina, em Sobradinho. Segundo relato da mãe à Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo entrou na residência gritando que estava morrendo. Ele teria optado por deitar no chão, dizendo que assim conseguia respirar melhor.