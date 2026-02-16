O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) divulgou o balanço da "Operação Carnaval", realizada em conjunto com o Inmetro.

A força-tarefa percorreu a capital, região metropolitana e interior com o foco de garantir a segurança de crianças e prevenir reações alérgicas causadas por materiais têxteis inadequados e brinquedos irregulares.

Fiscalização