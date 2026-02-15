Um jovem feirante identificado como Thiago Martins, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo (15) após um grave acidente na feira livre do Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.
O caso aconteceu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, durante o processo de desmontagem das barracas e carregamento das mercadorias. Thiago trabalhava auxiliando na organização dos produtos no momento da tragédia.
Como aconteceu o acidente
De acordo com informações preliminares, o jovem estava dentro do baú de um caminhão e orientava o motorista em uma manobra de ré. Durante o movimento do veículo, ele acabou sendo prensado contra uma árvore.
Familiares que presenciaram o acidente relataram que nem o motorista percebeu a proximidade do obstáculo, nem Thiago notou o risco no momento da manobra. O impacto foi violento, e o óbito foi constatado ainda no local.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que isolaram a área para preservação da cena até a chegada da perícia técnica.
Caso será investigado
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. A investigação deve esclarecer as responsabilidades e se houve falha operacional durante a manobra do caminhão.
O caso segue sob investigação.