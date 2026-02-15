Um jovem feirante identificado como Thiago Martins, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo (15) após um grave acidente na feira livre do Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, durante o processo de desmontagem das barracas e carregamento das mercadorias. Thiago trabalhava auxiliando na organização dos produtos no momento da tragédia.

Como aconteceu o acidente

De acordo com informações preliminares, o jovem estava dentro do baú de um caminhão e orientava o motorista em uma manobra de ré. Durante o movimento do veículo, ele acabou sendo prensado contra uma árvore.