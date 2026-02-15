15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JARDIM MORUMBI

URGENTE: Feirante morre em trágico acidente na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um jovem feirante identificado como Thiago Martins, de aproximadamente 20 anos, morreu na tarde deste domingo (15) após um grave acidente registrado na feira livre do Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, durante o processo de desmontagem das barracas e carregamento das mercadorias. Thiago auxiliava na organização dos produtos e estaria dentro do baú de um caminhão, orientando o motorista em uma manobra de ré.

Durante a movimentação do veículo, o jovem acabou sendo prensado contra uma árvore. Segundo relatos de familiares que estavam no local, nem o motorista percebeu a proximidade do obstáculo, nem a vítima notou o risco no momento da manobra. O impacto foi fatal, e o óbito foi constatado ainda na via.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para preservação da cena até a chegada da perícia técnica. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários