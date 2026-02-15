Um jovem feirante identificado como Thiago Martins, de aproximadamente 20 anos, morreu na tarde deste domingo (15) após um grave acidente registrado na feira livre do Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, durante o processo de desmontagem das barracas e carregamento das mercadorias. Thiago auxiliava na organização dos produtos e estaria dentro do baú de um caminhão, orientando o motorista em uma manobra de ré.

Durante a movimentação do veículo, o jovem acabou sendo prensado contra uma árvore. Segundo relatos de familiares que estavam no local, nem o motorista percebeu a proximidade do obstáculo, nem a vítima notou o risco no momento da manobra. O impacto foi fatal, e o óbito foi constatado ainda na via.