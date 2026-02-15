A Prefeitura de São José dos Campos autorizou o retorno de moradores do prédio de 34 apartamentos que havia sido interditado no Jardim Imperial, na zona sul da cidade, em razão de uma enorme cratera.
A volta dos moradores foi permitida a partir das 9h deste domingo (15), após nova avaliação técnica no local onde crateras se abriram e causaram interdições preventivas na última semana.
Os moradores das casas interditadas não foram autorizados a voltar neste momento.
A liberação ocorre após uma sequência de ocorrências na avenida Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, na região sul da cidade.
O endereço entrou no radar depois que um caminhão chegou a ser “engolido” por um buraco no cruzamento com a Rua Roberto Baranoy, no dia 27 de janeiro.
Segundo a Prefeitura, o retorno foi autorizado após checagens de segurança no entorno das crateras e no perímetro que havia sido isolado por risco ao solo e às estruturas próximas.
A área segue em monitoramento, e o trecho com interdição viária continua com isolamento e sinalização.