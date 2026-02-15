A Prefeitura de São José dos Campos autorizou o retorno de moradores do prédio de 34 apartamentos que havia sido interditado no Jardim Imperial, na zona sul da cidade, em razão de uma enorme cratera.

A volta dos moradores foi permitida a partir das 9h deste domingo (15), após nova avaliação técnica no local onde crateras se abriram e causaram interdições preventivas na última semana.

Os moradores das casas interditadas não foram autorizados a voltar neste momento.