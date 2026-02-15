Um jovem, de aproximadamente 20 anos, morreu após ser baleado na Avenida do Carnaval em Guaratinguetá durante a madrugada deste domingo (15).
O Samu foi acionado via 192 às 2h10 para atendimento na Avenida Presidente Vargas, próximo à Ponte Metálica, mas a equipe constatou o óbito no local.
De acordo com as informações do atendimento, após o acolhimento da ocorrência pela Central de Regulação de Urgências, foi empenhada uma Unidade de Suporte Avançado. Quando a equipe chegou, o policiamento já isolava a área.
No local, a vítima — um homem com cerca de 20 anos — apresentava ferimento por arma de fogo na cabeça.
A morte foi confirmada pela médica da Unidade de Suporte Avançado, e a ocorrência seguiu com a Polícia Civil, responsável pela investigação.
Avenida do Carnaval em Guaratinguetá
A “Avenida do Carnaval” é o nome popular dado ao trecho da Avenida Presidente Vargas, usado em eventos e na dispersão de atividades festivas no Centro.
Em casos de emergência, a orientação é sempre informar ponto de referência (como a Ponte Metálica) para agilizar o atendimento.
Testemunhas citam agressão coletiva contra outro homem
Além do jovem morto, testemunhas relataram que outro homem teria sido agredido por cerca de 10 pessoas durante a confusão.
Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre a identidade, o estado de saúde e as circunstâncias dessa agressão.
Quem tiver informações que possam ajudar a Polícia Civil pode denunciar de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em emergência, ligue 190.