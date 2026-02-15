Um jovem, de aproximadamente 20 anos, morreu após ser baleado na Avenida do Carnaval em Guaratinguetá durante a madrugada deste domingo (15).

O Samu foi acionado via 192 às 2h10 para atendimento na Avenida Presidente Vargas, próximo à Ponte Metálica, mas a equipe constatou o óbito no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp