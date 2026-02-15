O crime ocorreu por volta das 2h, na Avenida Presidente Vargas, trecho conhecido como Avenida do Carnaval, na região central.

Um adolescente de 17 anos, conhecido como “Ferreirinha”, foi morto com um tiro na testa durante a madrugada deste domingo (15) em Guaratinguetá.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 2h10 para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. A vítima apresentava ferimento por arma de fogo na cabeça.

Morte no Carnaval

O homicídio aconteceu mesmo após o encerramento oficial da programação do Carnaval, que terminou por volta das 1h30.