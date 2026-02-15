Um adolescente de 17 anos, conhecido como “Ferreirinha”, foi morto com um tiro na testa durante a madrugada deste domingo (15) em Guaratinguetá.
O crime ocorreu por volta das 2h, na Avenida Presidente Vargas, trecho conhecido como Avenida do Carnaval, na região central.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 2h10 para atender a ocorrência.
Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. A vítima apresentava ferimento por arma de fogo na cabeça.
Morte no Carnaval
O homicídio aconteceu mesmo após o encerramento oficial da programação do Carnaval, que terminou por volta das 1h30.
Ainda havia grande circulação de pessoas na avenida, utilizada tradicionalmente como ponto de dispersão dos foliões.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado como homicídio pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime, autoria e motivação.
Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Nota da Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Guaratinguetá afirmou que o assassinato ocorreu fora do perímetro oficial da festa, que já havia sido encerrada e desligada no momento do crime. Segundo a administração, a segurança contou com reforço policial, incluindo Cavalaria e equipes da Polícia Civil.
Imagens das câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos. A organização estima que cerca de 60 mil pessoas passaram pelo circuito do Carnaval ao longo da programação.
Objetos apreendidos
Com o adolescente, foram apreendidos um pino de cocaína, um isqueiro e R$ 176 em dinheiro. A autoridade policial requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).
Testemunhas relatam agressão coletiva
Além do homicídio, testemunhas afirmaram que outro homem teria sido agredido por cerca de 10 pessoas durante a confusão na Avenida do Carnaval. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da suposta vítima nem sobre seu estado de saúde.
A Polícia Civil segue com as investigações. Informações que possam ajudar podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.