15 de fevereiro de 2026
GUARATINGUETÁ

VÍDEO: Ferreirinha é morto com tiro na testa em Carnaval no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Um adolescente de 17 anos, conhecido como “Ferreirinha”, foi morto com um tiro na testa durante a madrugada deste domingo (15) em Guaratinguetá.

VEJA O VÍDEO

O crime ocorreu por volta das 2h, na Avenida Presidente Vargas, trecho conhecido como Avenida do Carnaval, na região central.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 2h10 para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. A vítima apresentava ferimento por arma de fogo na cabeça.

Morte no Carnaval

O homicídio aconteceu mesmo após o encerramento oficial da programação do Carnaval, que terminou por volta das 1h30.

Ainda havia grande circulação de pessoas na avenida, utilizada tradicionalmente como ponto de dispersão dos foliões.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado como homicídio pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime, autoria e motivação.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Nota da Prefeitura 

Em nota, a Prefeitura de Guaratinguetá afirmou que o assassinato ocorreu fora do perímetro oficial da festa, que já havia sido encerrada e desligada no momento do crime. Segundo a administração, a segurança contou com reforço policial, incluindo Cavalaria e equipes da Polícia Civil.

Imagens das câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos. A organização estima que cerca de 60 mil pessoas passaram pelo circuito do Carnaval ao longo da programação.

Objetos apreendidos

Com o adolescente, foram apreendidos um pino de cocaína, um isqueiro e R$ 176 em dinheiro. A autoridade policial requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas relatam agressão coletiva

Além do homicídio, testemunhas afirmaram que outro homem teria sido agredido por cerca de 10 pessoas durante a confusão na Avenida do Carnaval. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da suposta vítima nem sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil segue com as investigações. Informações que possam ajudar podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

