A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que vai iniciar ainda este ano o processo de municipalização de mais sete escolas estaduais de ensino fundamental. A integração definitiva das unidades à rede municipal está prevista para o ano letivo de 2027.
Segundo a administração, as escolas passarão por uma fase de transição administrativa e pedagógica até que estejam oficialmente incorporadas ao sistema municipal. A proposta é assumir o atendimento dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.
Com a mudança, a rede municipal deve absorver 4.482 novos alunos — sendo 2.235 dos anos iniciais e 2.247 dos anos finais.
A Prefeitura informou que a medida está alinhada ao Plano Municipal de Educação, que prevê a municipalização gradual das escolas estaduais de ensino fundamental, com foco no fortalecimento da gestão local e na ampliação da autonomia pedagógica. Nos últimos anos, o município já incorporou outras 17 unidades estaduais à rede municipal.
Escolas que serão municipalizadas agora
-
EE Ana Herondina Soares Schychof (Vista Verde)
-
EE Domingos de Macedo Custódio (Vila São Benedito)
EE Francisco João Leme (Alto da Ponte)
EE João Ferreira dos Santos (Jardim das Cerejeiras)
EE João Morotti Filho (Bom Retiro)
EE Ubirajara Berna de Chiara (Jardim das Flores)
EE Wilma Ragazzi Boccardo (Parque Industrial)
Escolas já municipalizadas anteriormente
-
Emefi Felício Savastano (Monte Castelo)
-
Emefi Maurício Anisse Cury (Jardim São Dimas)
-
Emefi Suely Antunes de Mello (Centro)
Emefi Adélia Chucri Neme (Vila Industrial)
Emefi Amintas Rocha Brito (Castanheira)
Emefi Arlete Eloiza Teixeira (Nova Detroit)
Emefi Eunice Rodrigues (Vila São Geraldo)
Emefi Santana do Paraíba (Santana)
Emefi Zilda Altimira Soci (Vila Paiva)
Emefi Iracema Ribeiro Freitas (Vila Iracema)
Emefi Júlia Rodrigues (São Judas Tadeu)
Emefi Edewaldo Sant'Ana (Jardim América)
Emefi Henriqueta Costa Porto (Parque Industrial)
Emefi José Frederico Marques (Campo dos Alemães)
Emefi Maria Gomide de Souza (Morumbi)
Emefi Najla Jamile Araújo (Dom Pedro I)
Emefi Nelson Ferreira da Silva (Bosque dos Eucaliptos)