A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que vai iniciar ainda este ano o processo de municipalização de mais sete escolas estaduais de ensino fundamental. A integração definitiva das unidades à rede municipal está prevista para o ano letivo de 2027.

Segundo a administração, as escolas passarão por uma fase de transição administrativa e pedagógica até que estejam oficialmente incorporadas ao sistema municipal. A proposta é assumir o atendimento dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.