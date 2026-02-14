14 de fevereiro de 2026
EDUCAÇÃO

Veja lista das escolas estaduais que serão municipalizadas em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Google maps
EE Ana Herondina Soares Schychof (Vista Verde)
EE Ana Herondina Soares Schychof (Vista Verde)

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que vai iniciar ainda este ano o processo de municipalização de mais sete escolas estaduais de ensino fundamental. A integração definitiva das unidades à rede municipal está prevista para o ano letivo de 2027.

Segundo a administração, as escolas passarão por uma fase de transição administrativa e pedagógica até que estejam oficialmente incorporadas ao sistema municipal. A proposta é assumir o atendimento dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Com a mudança, a rede municipal deve absorver 4.482 novos alunos — sendo 2.235 dos anos iniciais e 2.247 dos anos finais.

A Prefeitura informou que a medida está alinhada ao Plano Municipal de Educação, que prevê a municipalização gradual das escolas estaduais de ensino fundamental, com foco no fortalecimento da gestão local e na ampliação da autonomia pedagógica. Nos últimos anos, o município já incorporou outras 17 unidades estaduais à rede municipal.

Escolas que serão municipalizadas agora

  • EE Ana Herondina Soares Schychof (Vista Verde)

EE Domingos de Macedo Custódio (Vila São Benedito)

  • EE Francisco João Leme (Alto da Ponte)

  • EE João Ferreira dos Santos (Jardim das Cerejeiras)

  • EE João Morotti Filho (Bom Retiro)

  • EE Ubirajara Berna de Chiara (Jardim das Flores)

  • EE Wilma Ragazzi Boccardo (Parque Industrial)

    • Escolas já municipalizadas anteriormente

    • Emefi Felício Savastano (Monte Castelo)

    • Emefi Maurício Anisse Cury (Jardim São Dimas)

    • Emefi Suely Antunes de Mello (Centro)

  • Emefi Adélia Chucri Neme (Vila Industrial)

  • Emefi Amintas Rocha Brito (Castanheira)

  • Emefi Arlete Eloiza Teixeira (Nova Detroit)

  • Emefi Eunice Rodrigues (Vila São Geraldo)

  • Emefi Santana do Paraíba (Santana)

  • Emefi Zilda Altimira Soci (Vila Paiva)

  • Emefi Iracema Ribeiro Freitas (Vila Iracema)

  • Emefi Júlia Rodrigues (São Judas Tadeu)

  • Emefi Edewaldo Sant'Ana (Jardim América)

  • Emefi Henriqueta Costa Porto (Parque Industrial)

  • Emefi José Frederico Marques (Campo dos Alemães)

  • Emefi Maria Gomide de Souza (Morumbi)

  • Emefi Najla Jamile Araújo (Dom Pedro I)

  • Emefi Nelson Ferreira da Silva (Bosque dos Eucaliptos)

