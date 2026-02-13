Um homem proibido pela Justiça de se aproximar dos filhos morreu na manhã desta sexta-feira (13) após um disparo de arma de fogo em uma escola municipal de Jacareí. A família estava sob proteção judicial. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h40 para atender a uma ocorrência na escola.