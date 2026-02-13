Um homem proibido pela Justiça de se aproximar dos filhos morreu na manhã desta sexta-feira (13) após um disparo de arma de fogo em uma escola municipal de Jacareí. A família estava sob proteção judicial. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h40 para atender a uma ocorrência na escola.
Equipes de resgate e o helicóptero Águia prestaram apoio. O homem foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como suicídio consumado.
Medida protetiva contra o pai
Segundo consta no boletim, a ex-esposa havia obtido medidas protetivas de urgência no último dia 9 de fevereiro, determinando o afastamento do lar e proibindo a aproximação do pai em relação aos filhos.
Desde então, conforme relato de testemunhas, o homem vinha tentando contato com as crianças na unidade escolar. A mãe e os filhos estão acolhidos em abrigo sigiloso mantido pelo município, por medida de proteção judicial.
Funcionárias da escola informaram à polícia que ele esteve no local na manhã desta sexta-feira querendo ver os filhos. Pouco depois, foi ouvido o disparo na área externa da secretaria.
Em nota, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, informou que as duas crianças já eram acompanhadas pelo núcleo de atendimento multidisciplinar da pasta.
Arma apreendida
A arma foi apreendida pela Polícia Civil. Tratava-se de um revólver calibre .38, da marca Taurus, com uma munição deflagrada e outras intactas. Ainda segundo o registro, o homem possuía documentação regular e registro como CAC (colecionador, atirador esportivo e caçador).
Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local. Laudos devem confirmar oficialmente a dinâmica da ocorrência.
O caso foi encaminhado para investigação na delegacia da área. A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias serão analisadas, incluindo o cumprimento das medidas judiciais e o contexto familiar.
Procure ajuda
Especialistas destacam que situações de crise emocional exigem acolhimento e acompanhamento profissional. Falar sobre o tema de forma responsável é uma medida de prevenção.
O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188, além de chat e atendimento online.
Em caso de emergência, o Samu pode ser acionado pelo 192. Buscar ajuda é um passo importante. Apoio está disponível.