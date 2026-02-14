O São José venceu o Água Santa por 1 a 0 na noite deste sábado (14), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela décima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Desta maneira a Águia do Vale, comandada pelo técnico Jorge Castilho, chega a três vitórias seguidas na temporada, vai a 17 pontos e continua em quarto lugar na classificação. Já o Netuno continua com 19 pontos, em terceiro lugar no geral.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa na noite de quarta-feira (18), a partir das 20h, quando recebe a Ferroviária, uma das favoritas ao acesso. E o Água Santa joga no mesmo dia, às 19h, em visita ao Ituano, no estádio Novelli Junior, em Itu.
Como foi o jogo
O São José teve a primeira boa chance do jogo aos, 5min, quando Thomaz Carvalho clareou na entrada da área e mandou uma bomba, mas o goleiro Vanderlei fez boa defesa.
No entanto, o Água Santa, com um elenco forte, não ficou só atrás. E teve uma boa chance no minuto seguinte, em chute de Rafael Verrone, ex-jogador do São José, mas Gabriel Affonso fez boa defesa no chute cruzado.
Contudo, o São José também se mostrava consistente e teve outra boa chegada aos 21min com Thomaz Carvalho. Desta vez, ele recebeu da esquerda e mandou a bomba da entrada da área, em bola que desviou na zaga e saiu para escanteio.
No minuto seguinte, veio cruzamento da direita e, fora da bola, o atacante Clessione aparentemente foi derrubado na área. Porém, o árbitro mandou o jogo seguir.
Os visitantes só voltaram a assustar aos 29min, em jogada pela esquerda. No lance, Levi clareou, bateu cruzado e Gabriel Affonso espalmou, na melhor chance do jogo até então.
Depois, o clima esquentou e houve bate boca entre jogadores dos dois times e em duas oportunidades. Antes do intervalo, aos 48min, Gustavinho viu Gabriel Affonso fora do gol, chutou do meio de campo e mandou por cima, com perigo, quase marcando para os visitantes.
E ainda deu tempo de Nicholas, outro ex-São José, mandar a bola na trave esquerda, em finalização de fora da área.
Segundo tempo
Na etapa final, a Águia do Vale assustou logo aos 2min, com Carlos Henrique. O lateral esquerdo avançou pela intermediária e mandou por cima, com muito perigo e raspando o travessão.
Mas, aos 5min, não teve jeito. Após jogada pela esquerda, veio o cruzamento e Alan Stence recebeu na entrada da área para mandar no canto direito, rasteiro: 1 a 0.
Esse gol deu a tranquilidade necessária para o São José, que deu a bola ao adversário e começou a explorar os contra-ataques. E a solidez defensiva não deixava o Água Santa levar perigo nos lances seguintes.
Aos 17min, a Águia teve uma boa chance com Thomaz Carvalho. Em cobrança de falta alçada na área, ele finalizou cruzado e a bola passou perto do gol.
Apenas aos 31min o Água Santa chegou com perigo, quando Rikelme, pela direita, tentou cruzar, a bola passou por todo mundo e passou também perto da trave direita de Gabriel Affonso.
Inclusive, os cruzamentos e bolas alçadas eram as únicas chances do time de Diadema chegar, já que o São José marcava forte. E ainda tentava explorar os contra-ataques.
Mas, no final do jogo, o Netuno cresceu e pressionou. Aos 47min, um susto: o jogador Gustavinho, do Água Santa, se machucou em choque com o goleiro Gabriel Affonso e desmaiou. Então, precisou ser retirado de ambulância. No fim, o time visitante ainda pressionou e até o goleiro Vanderdei foi ao ataque, sem sucesso, para tentar marcar.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; João Ramos, Iran e Euller; Matheus Rocha (Igor Dutra), Jeferson Lima, Thomaz Carvalho, Alan Stence (Martinelli) e Carlos Henrique (Felippe Borges); Michael Paulista (Pedro Arthur) e Clessione (Lucas Reis). Técnico: Jorge Castilho
Água Santa
Vanderlei; Rikelme (William Bahia), Higo, Alisson e Rafael Verrone (Cerezo); Marzagão (Nicolas Viana), Netinho, Cezinha e Nicholas (Vitão); Levi (Cristiano) e Gustavinho (Roger). Técnico: Ademir Fesan
Gols:Alan Stence, aos 5min do 2º tempo. Árbitro: Caio Carvalho Pereira. Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Clessione, Felippe Borges (S); Netinho (A). Público: 2.744. Renda: R$ 65.915