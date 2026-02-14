O São José venceu o Água Santa por 1 a 0 na noite deste sábado (14), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela décima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Desta maneira a Águia do Vale, comandada pelo técnico Jorge Castilho, chega a três vitórias seguidas na temporada, vai a 17 pontos e continua em quarto lugar na classificação. Já o Netuno continua com 19 pontos, em terceiro lugar no geral.

