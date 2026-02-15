Pontos de pavimento na Via Dutra, trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, foram recuperados entre terça-feira (10) e sábado (14)
Ao todo, foram 1.031 pontos, de acordo com a CCR RioSP.
Os serviços definitivos foram intensificados após 35 dias de chuvas constantes que limitavam as ações a reparos paliativos.
Os trabalhos ocorrem nos dois sentidos da rodovia, São Paulo (Sul) e Rio de Janeiro (Norte), em turnos diurno e noturno, conforme o trecho, sempre com sinalização reforçada e alinhamento com a Polícia Rodoviária Federal.
A concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção, especialmente nos trechos em obras, respeitando a sinalização provisória e os limites de velocidade.
Trechos com intervenções
São Paulo: Queluz, Arujá, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.
Rio de Janeiro: Barra Mansa, Porto Real, Volta Redonda, Piraí e Serra das Araras.