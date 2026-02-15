15 de fevereiro de 2026
TAPA-BURACO

Via Dutra recupera 1.031 pontos de asfalto após trégua das chuvas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CCR RioSP
Equipes atuam em dois turnos para recuperação do asfalto
Equipes atuam em dois turnos para recuperação do asfalto

Pontos de pavimento na Via Dutra, trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, foram recuperados entre terça-feira (10) e sábado (14)

Ao todo, foram 1.031 pontos, de acordo com a CCR RioSP.

Os serviços definitivos foram intensificados após 35 dias de chuvas constantes que limitavam as ações a reparos paliativos.

Os trabalhos ocorrem nos dois sentidos da rodovia, São Paulo (Sul) e Rio de Janeiro (Norte), em turnos diurno e noturno, conforme o trecho, sempre com sinalização reforçada e alinhamento com a Polícia Rodoviária Federal.

A concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção, especialmente nos trechos em obras, respeitando a sinalização provisória e os limites de velocidade.

Trechos com intervenções

São Paulo: Queluz, Arujá, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.

  • Rio de Janeiro: Barra Mansa, Porto Real, Volta Redonda, Piraí e Serra das Araras.

