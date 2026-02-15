Um adolescente de 15 anos, morador do bairro Jabaquara, na capital paulista, faleceu vítima de afogamento na Praia do Perequê, no Guarujá, litoral de SP, neste final de semana.

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta das 17h de sábado (14) para atender à ocorrência, mas o jovem acabou submergindo antes da chegada do socorro.

Ocorrência