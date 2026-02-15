Um adolescente de 15 anos, morador do bairro Jabaquara, na capital paulista, faleceu vítima de afogamento na Praia do Perequê, no Guarujá, litoral de SP, neste final de semana.
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta das 17h de sábado (14) para atender à ocorrência, mas o jovem acabou submergindo antes da chegada do socorro.
Ocorrência
De acordo com o relato do tio da vítima, que presenciou o acidente, o adolescente informou que entraria no mar para nadar e, possivelmente ao pisar em um desnível no solo, não conseguiu retornar à superfície.
O familiar relatou ter tentado socorrê-lo, assim como outros populares no local, porém sem sucesso.
Buscas
As buscas foram iniciadas ainda no sábado com uma operação que mobilizou equipes terrestres, embarcações de salvamento e apoio aéreo.
O corpo do jovem, no entanto, só foi localizado na manhã deste domingo (15) por pescadores da região.
O óbito foi constatado por um profissional médico e o caso encaminhado às autoridades responsáveis para as providências legais.
Segurança
O GBMar reforça o alerta para que banhistas redobrem a atenção às condições do mar e respeitem rigorosamente as orientações de segurança.
A recomendação é evitar o nado em áreas não supervisionadas por guarda-vidas ou que apresentem características de risco, como valas e buracos.