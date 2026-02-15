15 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Corpo de adolescente é localizado após afogamento em SP

Por Da redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Buscas pelo jovem de 15 anos durante o sábado (14)
Buscas pelo jovem de 15 anos durante o sábado (14)

Um adolescente de 15 anos, morador do bairro Jabaquara, na capital paulista, faleceu vítima de afogamento na Praia do Perequê, no Guarujá, litoral de SP, neste final de semana.

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta das 17h de sábado (14) para atender à ocorrência, mas o jovem acabou submergindo antes da chegada do socorro.

Ocorrência

De acordo com o relato do tio da vítima, que presenciou o acidente, o adolescente informou que entraria no mar para nadar e, possivelmente ao pisar em um desnível no solo, não conseguiu retornar à superfície.

O familiar relatou ter tentado socorrê-lo, assim como outros populares no local, porém sem sucesso.

Buscas

As buscas foram iniciadas ainda no sábado com uma operação que mobilizou equipes terrestres, embarcações de salvamento e apoio aéreo.

O corpo do jovem, no entanto, só foi localizado na manhã deste domingo (15) por pescadores da região.

O óbito foi constatado por um profissional médico e o caso encaminhado às autoridades responsáveis para as providências legais.

Segurança

O GBMar reforça o alerta para que banhistas redobrem a atenção às condições do mar e respeitem rigorosamente as orientações de segurança.

A recomendação é evitar o nado em áreas não supervisionadas por guarda-vidas ou que apresentem características de risco, como valas e buracos.

