Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de duas motocicletas de origem ilícita e na detenção de um adolescente no bairro Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na noite de sábado (14), após denúncia anônima.
Ocorrência
Uma equipe de Policiamento com Motocicletas foi informada de que um menor de 16 anos estaria em posse de veículos furtados na região, mantendo-os em sua própria residência, na rua Pastor Braulio Gonçalves.
Durante o patrulhamento preventivo, os policiais localizaram o suspeito com base nas características fornecidas.
Ao ser abordado, o jovem confessou que as motocicletas estavam escondidas no imóvel.
No local, com a autorização da genitora do menor, os agentes encontraram os veículos na varanda do imóvel, cobertos por lençóis para ocultar as placas.
Após a verificação do chassi, a equipe constatou que uma das motocicletas possuía registro oficial de furto.
O segundo veículo apresentava sinais de adulteração, com a numeração de identificação suprimida.
Diante das evidências, o adolescente e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.