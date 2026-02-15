Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de duas motocicletas de origem ilícita e na detenção de um adolescente no bairro Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (14), após denúncia anônima.

Ocorrência