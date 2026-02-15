A Igreja Católica retoma o tema da habitação para a Campanha da Fraternidade 2026. Com o título “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós”.

A iniciativa volta a pautar o assunto após 33 anos, repetindo a temática abordada originalmente em 1993.

O tema

A decisão pelo tema partiu do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), após sugestão da Pastoral da Moradia e Favela.