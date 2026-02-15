A Igreja Católica retoma o tema da habitação para a Campanha da Fraternidade 2026. Com o título “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós”.
A iniciativa volta a pautar o assunto após 33 anos, repetindo a temática abordada originalmente em 1993.
O tema
A decisão pelo tema partiu do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), após sugestão da Pastoral da Moradia e Favela.
O objetivo é discutir o acesso à residência como um direito fundamental.
A retomada busca atualizar o debate sobre as condições habitacionais e o direito à terra no país.
Programação
A programação de lançamento ocorre no Santuário Nacional de Aparecida.
No domingo (22), às 8h, o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, preside a missa oficial da campanha.
Como parte das ações, o Santuário inaugura no sábado (21) a escultura “Jesus Sem Teto”, monumento que simboliza o déficit habitacional e a situação de pessoas em situação de rua.