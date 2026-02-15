15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORADIA

Campanha da Fraternidade de 2026 retoma tema discutido em 1993

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cartaz da Campanha da Fraternidade 2026
Cartaz da Campanha da Fraternidade 2026

A Igreja Católica retoma o tema da habitação para a Campanha da Fraternidade 2026. Com o título “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós”.

A iniciativa volta a pautar o assunto após 33 anos, repetindo a temática abordada originalmente em 1993.

O tema

A decisão pelo tema partiu do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), após sugestão da Pastoral da Moradia e Favela.

O objetivo é discutir o acesso à residência como um direito fundamental.

A retomada busca atualizar o debate sobre as condições habitacionais e o direito à terra no país.

Programação

A programação de lançamento ocorre no Santuário Nacional de Aparecida.

No domingo (22), às 8h, o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, preside a missa oficial da campanha.

Como parte das ações, o Santuário inaugura no sábado (21) a escultura “Jesus Sem Teto”, monumento que simboliza o déficit habitacional e a situação de pessoas em situação de rua.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários