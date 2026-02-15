A colisão entre duas bicicletas no fim da tarde de sexta-feira (13), em Ilhabela, resultou em duas vítimas, uma delas com traumatismo cranioencefálico.

O acidente aconteceu às 18h22, na avenida São Paulo, na altura do número 245, no bairro Barra Velha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp