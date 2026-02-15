15 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Mulher sofre traumatismo craniano em colisão entre bicicletas

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
A colisão entre duas bicicletas no fim da tarde de sexta-feira (13), em Ilhabela, resultou em duas vítimas, uma delas com traumatismo cranioencefálico.

O acidente aconteceu às 18h22,  na avenida São Paulo, na altura do número 245, no bairro Barra Velha.

Dentre os envolvidos, a mulher de 30 anos apresentou, além do traumatismo na cabeça, uma contusão no ombro esquerdo e escoriações nos membros esquerdos.

Apesar da gravidade do impacto, ela apresentava sinais vitais estáveis e foi conduzida ao Hospital Mário Covas Jr., onde permaneceu sob cuidados médicos.

A segunda vítima, um adolescente de 15 anos, sofreu escoriações na perna esquerda.

Ele foi avaliado no local, mas, acompanhado por seu responsável legal, recusou o encaminhamento hospitalar e foi liberado logo após o atendimento inicial.

