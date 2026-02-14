O cientista político José Álvaro Moisés, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-professor da Universidade de São Paulo (USP), morreu na sexta-feira (13) após um afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Ele tinha 81 anos.

De acordo com o GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o socorro foi acionado por volta das 17h40, após banhistas alertarem guarda-vidas sobre um homem inconsciente no mar.