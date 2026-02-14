O cientista político José Álvaro Moisés, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-professor da Universidade de São Paulo (USP), morreu na sexta-feira (13) após um afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Ele tinha 81 anos.
De acordo com o GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o socorro foi acionado por volta das 17h40, após banhistas alertarem guarda-vidas sobre um homem inconsciente no mar.
Equipes realizaram manobras de reanimação ainda na faixa de areia até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar das tentativas de socorro, a morte foi constatada no local. O corpo foi encaminhado aos serviços funerários.
Trajetória acadêmica e política
José Álvaro Moisés integrou o grupo de intelectuais que participou da fundação do PT no início dos anos 1980, ao lado de lideranças sindicais do ABC paulista, como o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva.
Professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, também dirigiu o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da universidade. Ao longo da carreira, destacou-se pelos estudos sobre instituições democráticas, cultura política e qualidade da democracia no Brasil.
Moisés também integrou o Comitê Executivo da International Political Science Association (IPSA), entidade internacional que reúne especialistas em ciência política.
Reconhecido como uma das principais referências da área no país, teve atuação marcante tanto na produção acadêmica quanto no debate público sobre democracia e governança.
Velório
O velório está previsto para domingo (15), no Salão Nobre do Prédio da Administração da FFLCH, na Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste da capital paulista.