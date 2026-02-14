O cientista político, professor e jornalista brasileiro José Álvaro Moisés morreu na tarde de sexta-feira (13), aos 80 anos, após um afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba.

A informação foi confirmada por registro operacional do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

De acordo com o boletim, o socorro foi acionado às 17h40. Guarda-vidas foram alertados por banhistas e encontraram a vítima inconsciente no mar.