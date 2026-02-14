O cientista político, professor e jornalista brasileiro José Álvaro Moisés morreu na tarde de sexta-feira (13), aos 80 anos, após um afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba.
A informação foi confirmada por registro operacional do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
De acordo com o boletim, o socorro foi acionado às 17h40. Guarda-vidas foram alertados por banhistas e encontraram a vítima inconsciente no mar.
Foi acionado o socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Na faixa de areia, os socorristas tentaram reanimar a vítima, até a chegada do socorro. O Samu, após tentativas de reanimação, constatou a morte de José Álvaro.
Em seguida, o corpo foi encaminhado à funerária.
Trajetória.
José Álvaro Moisés (1945–2026) era cientista político, professor, jornalista e escritor brasileiro.
Professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), também dirigia o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP.
Reconhecido por sua contribuição ao estudo das instituições democráticas, da cultura política e da qualidade da democracia no Brasil, Moisés integrava ainda o Comitê Executivo da International Political Science Association (IPSA), entidade que reúne especialistas da área em âmbito internacional.
Ao longo de décadas, consolidou-se como uma das principais referências da ciência política brasileira, com atuação acadêmica, produção intelectual e participação em debates públicos sobre democracia e governança.