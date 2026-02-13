]Apesar de na última coluna te convidar a arrastar o clima leve, bem-humorado e sem travas dos looks de carnaval para o resto do ano, não teremos na coluna de hoje dicas de looks para confete e serpentina – que caberia, caberia, mas prioridades leitoras. Aliás é sobre elas que quero falar hoje, nossas prioridades fashion.

Lembro de no ano passado trazer essa mesma pergunta no sábado de carnaval: qual o seu time? Time Ala-la-ô ou, assim como eu, do time da sombra e água fresca (foi assim o ano passado e segue assim esse ano)?

Como elas mudam, não é mesmo? Assim como nós!

Costumo brincar que, se eu for a mesma pessoa do ano passado neste ano, algo deu errado. Nós evoluímos, nossas prioridades mudam, nossa rotina se transforma e, com isso, nossa forma de nos expressarmos através da moda também.

A maturidade fashion nos ensina a olhar para o guarda-roupa com outros olhos. Quando somos mais jovens, tendemos a seguir tendências sem questionar. Mas, à medida que amadurecemos, entendemos que a moda é muito mais do que peças da estação – é uma extensão da nossa identidade. É sobre comunicar, sem dizer uma palavra. Quem somos, o que valorizamos e como nos sentimos naquele momento da vida.

O que antes poderia ser um look chamativo e repleto de exageros, hoje talvez dê lugar a um visual mais minimalista, porém cheio de significado. Talvez aquele básico zona de conforto deu lugar ao extravagante porque agora você sente que “segura o look”. Aprendemos que menos pode ser mais – ou vice versa - que conforto não precisa excluir elegância- e nem significa desleixo - e que estar bem-vestida tem mais a ver com autenticidade e personalidade do que com qualquer tendência e look do dia. Isso é autoconhecimento traduzido em imagem.