Lembro de no ano passado trazer essa mesma pergunta no sábado de carnaval: qual o seu time? Time Ala-la-ô ou, assim como eu, do time da sombra e água fresca (foi assim o ano passado e segue assim esse ano)?
]Apesar de na última coluna te convidar a arrastar o clima leve, bem-humorado e sem travas dos looks de carnaval para o resto do ano, não teremos na coluna de hoje dicas de looks para confete e serpentina – que caberia, caberia, mas prioridades leitoras. Aliás é sobre elas que quero falar hoje, nossas prioridades fashion.
Como elas mudam, não é mesmo? Assim como nós!
Costumo brincar que, se eu for a mesma pessoa do ano passado neste ano, algo deu errado. Nós evoluímos, nossas prioridades mudam, nossa rotina se transforma e, com isso, nossa forma de nos expressarmos através da moda também.
A maturidade fashion nos ensina a olhar para o guarda-roupa com outros olhos. Quando somos mais jovens, tendemos a seguir tendências sem questionar. Mas, à medida que amadurecemos, entendemos que a moda é muito mais do que peças da estação – é uma extensão da nossa identidade. É sobre comunicar, sem dizer uma palavra. Quem somos, o que valorizamos e como nos sentimos naquele momento da vida.
O que antes poderia ser um look chamativo e repleto de exageros, hoje talvez dê lugar a um visual mais minimalista, porém cheio de significado. Talvez aquele básico zona de conforto deu lugar ao extravagante porque agora você sente que “segura o look”. Aprendemos que menos pode ser mais – ou vice versa - que conforto não precisa excluir elegância- e nem significa desleixo - e que estar bem-vestida tem mais a ver com autenticidade e personalidade do que com qualquer tendência e look do dia. Isso é autoconhecimento traduzido em imagem.
E onde o Carnaval entra nessa conversa? Ele nos mostra que não precisamos mais vestir personagens. Nem para se jogar no bloquinho, nem para viver a rotina.
Na moda atual, fala-se muito sobre guarda-roupa inteligente, consumo consciente e peças atemporais. Mas nada disso faz sentido se não estiver alinhado com as nossas prioridades e realidade.
Maturidade fashion não é seguir uma regra é fazer escolhas coerentes com quem você é hoje. É entender que seu estilo muda porque você muda. E tudo bem.
Então, qual é o seu time nesse Carnaval? O da folia intensa ou o da sombra e água fresca? No fim das contas, pouco importa. O que realmente importa é que o seu guarda-roupa esteja no mesmo time que você. Que ele acompanhe suas prioridades, respeite sua fase e traduza sua verdade.Porque estilo não é sobre escolher um lado. É sobre escolher a si mesma.