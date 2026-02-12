Magistério

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (12) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que faz uma série de alterações na carreira do magistério municipal. O texto seguirá para sanção do prefeito.

Professores

Entre as mudanças previstas no projeto está a criação de jornada de 45 horas-aula semanais para professores do ensino fundamental em escolas de tempo integral, incluindo tempo para planejamento e atividades pedagógicas. A nova carga horária está prevista para entrar em vigor em fevereiro de 2027. O texto também estabelece avaliação anual de desempenho para progressão na carreira.