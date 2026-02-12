São José dos Campos avança com a entrega oficial da Emefi Hélio Walter Bevilacqua, localizada no bairro Jardim Bandeirantes. A nova unidade foi aberta para alunos e professores no início do ano letivo, em 5 de fevereiro, e foi entregue oficialmente no dia 7, em evento para a comunidade, integrando o conjunto de obras de ampliação, reforma e modernização das escolas da rede de ensino municipal.

A escola é resultado de uma construção de 5.013,20 metros quadrados, que inclui quadra poliesportiva, ambientes inovadores, como as salas Maker e Google, laboratório de Ciências, sala de Artes, refeitório ampliado, espaços de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Atendimento Psicopedagógico Institucional (API), além de 18 salas de aula. O investimento total foi de R$ 23.680.281,87.

Com a conclusão da obra, os alunos que já estudavam no antigo prédio da Emefi Hélio Walter passarão a frequentar o novo endereço, que também abriu mais 90 novas vagas.

Melhorias na região sul

Outra unidade contemplada com melhorias é a Emefi Luzia Levina, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, também na região sul da cidade. A escola passou por ampliação e reforma geral, que inclui nova quadra poliesportiva, salas temáticas do programa Educação 5.0 e cinco novas salas de aula.