VILA INDUSTRIAL

‘Shopping a céu aberto’ de SJC terá lojas, alimentação e lazer

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e opções de lazer em um único espaço.

O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência.

Conceito de Open Mall em São José dos Campos

O Serramar Mall seguirá o formato de shopping a céu aberto, com circulação externa e fácil acesso às lojas. A proposta é oferecer um mix comercial voltado ao dia a dia da população, reunindo:

  • Comércio varejista;
  • Serviços;
  • Restaurantes e alimentação;
  • Espaços de lazer e entretenimento;

Segundo os responsáveis, o objetivo é criar um ambiente moderno e funcional, atendendo tanto consumidores quanto empreendedores interessados em investir na cidade.

Assaí Atacadista confirma nova unidade

Entre as operações confirmadas está uma unidade do Assaí Atacadista, que será a terceira da rede em São José dos Campos. A loja já está em obras e em fase de contratação de funcionários.

As vagas abertas incluem cargos como:

  • Auxiliar de RH;
  • Chefe administrativo;
  • Chefe de seção;
  • Açougueiro;
  • Empacotador;
  • Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, na plataforma Gupy (CLIQUE AQUI).

