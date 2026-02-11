São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e opções de lazer em um único espaço.

O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência.

Conceito de Open Mall em São José dos Campos