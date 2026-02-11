São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e opções de lazer em um único espaço.
O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência.
Conceito de Open Mall em São José dos Campos
O Serramar Mall seguirá o formato de shopping a céu aberto, com circulação externa e fácil acesso às lojas. A proposta é oferecer um mix comercial voltado ao dia a dia da população, reunindo:
- Comércio varejista;
- Serviços;
- Restaurantes e alimentação;
- Espaços de lazer e entretenimento;
Segundo os responsáveis, o objetivo é criar um ambiente moderno e funcional, atendendo tanto consumidores quanto empreendedores interessados em investir na cidade.
Assaí Atacadista confirma nova unidade
Entre as operações confirmadas está uma unidade do Assaí Atacadista, que será a terceira da rede em São José dos Campos. A loja já está em obras e em fase de contratação de funcionários.
As vagas abertas incluem cargos como:
- Auxiliar de RH;
- Chefe administrativo;
- Chefe de seção;
- Açougueiro;
- Empacotador;
- Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, na plataforma Gupy (CLIQUE AQUI).