São José dos Campos receberá o Serramar Mall, um novo centro de compras no bairro Vila Industrial, ainda em 2026.
A área de mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável será ocupada por um empreendimento no conceito Open Mall. O local terá um mix voltado ao dia a dia, com serviços, alimentação, lazer e oportunidades comerciais para lojistas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Serramar Mall
O Serramar Mall apresenta um conceito de Open Mall, reunindo, em um único espaço, comércio, serviços, alimentação, lazer e entretenimento.
O local contará, entre outros estabelecimentos, com uma unidade do Assaí Atacadista, a terceira em São José dos Campos, que já está em obras e em fase de contratação de profissionais para atuação.
As oportunidades incluem cargos como auxiliar de RH, chefe administrativo, chefe de seção, açougueiro, empacotador, entre outros, com vagas também destinadas a pessoas com deficiência.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, por meio da plataforma Gupy, pelo link: https://expansaoassaisjcjk.gupy.io/.
Locação
As áreas comerciais do Serramar Mall estão disponíveis para locação, com oportunidades para diferentes perfis de lojistas e serviços.
Os interessados devem entrar em contato com o Departamento Comercial pelo número (12) 98825-3544.