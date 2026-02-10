11 de fevereiro de 2026
EMPREENDIMENTO

São José ganha novo 'shopping a céu aberto'; há vagas de emprego

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Perspectiva artística do Serramar Mall
Perspectiva artística do Serramar Mall

São José dos Campos receberá o Serramar Mall, um novo centro de compras no bairro Vila Industrial, ainda em 2026.

A área de mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável será ocupada por um empreendimento no conceito Open Mall. O local terá um mix voltado ao dia a dia, com serviços, alimentação, lazer e oportunidades comerciais para lojistas.

Serramar Mall

O Serramar Mall apresenta um conceito de Open Mall, reunindo, em um único espaço, comércio, serviços, alimentação, lazer e entretenimento.

O local contará, entre outros estabelecimentos, com uma unidade do Assaí Atacadista, a terceira em São José dos Campos, que já está em obras e em fase de contratação de profissionais para atuação.

As oportunidades incluem cargos como auxiliar de RH, chefe administrativo, chefe de seção, açougueiro, empacotador, entre outros, com vagas também destinadas a pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, por meio da plataforma Gupy, pelo link: https://expansaoassaisjcjk.gupy.io/.

Locação

As áreas comerciais do Serramar Mall estão disponíveis para locação, com oportunidades para diferentes perfis de lojistas e serviços.

Os interessados devem entrar em contato com o Departamento Comercial pelo número (12) 98825-3544.

