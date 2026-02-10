São José dos Campos receberá o Serramar Mall, um novo centro de compras no bairro Vila Industrial, ainda em 2026.

A área de mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável será ocupada por um empreendimento no conceito Open Mall. O local terá um mix voltado ao dia a dia, com serviços, alimentação, lazer e oportunidades comerciais para lojistas.

Serramar Mall