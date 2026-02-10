Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (10) um total de seis requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Na sessão dessa terça-feira, Claudio Apolinário não estava presente.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Viadutos
No primeiro requerimento, Senna cobrava "informações sobre fiscalização, inspeção e procedimentos de vistoria técnica em pontes, viadutos e passarelas no município".
Cratera
No segundo requerimento, Amélia pedia "informações a respeito das medidas tomadas em relação ao surgimento de cratera no bairro Jardim Imperial".
156
No terceiro requerimento, Senna solicitava "informações quanto à demora no atendimento das solicitações registradas junto ao sistema 156".
UBS
No quarto requerimento, Senna cobrava "informações acerca da demora no atendimento e no retorno de consultas na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Colonial".
Consultas
No quinto requerimento, Senna pedia "informações acerca da demora no atendimento e no retorno de consultas na rede pública municipal de saúde".
Concurso
No sexto requerimento, Abranches solicitava "informações acerca da convocação dos aprovados" no concurso público de 2023 da GCM (Guarda Civil Municipal).
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.