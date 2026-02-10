Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (10) um requerimento que solicitava informações da Prefeitura sobre o "atraso na publicação do processo seletivo do Simube [Sistema Municipal de Bolsas de Estudo] 2026".

A favor

Oito vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Carbonne era o autor do requerimento.