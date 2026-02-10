11 de fevereiro de 2026
SEM TRANSPARÊNCIA

Taubaté: na Câmara, governo barra pergunta sobre atraso no Simube

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Lidiane Costa/CMT
Requerimento de vereador da oposição foi rejeitado em plenário; caso tivesse sido aprovado, prefeito seria obrigado a prestar esclarecimentos sobre atraso na abertura do processo esse ano
Requerimento de vereador da oposição foi rejeitado em plenário; caso tivesse sido aprovado, prefeito seria obrigado a prestar esclarecimentos sobre atraso na abertura do processo esse ano

Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (10) um requerimento que solicitava informações da Prefeitura sobre o "atraso na publicação do processo seletivo do Simube [Sistema Municipal de Bolsas de Estudo] 2026".

A favor
Oito vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Carbonne era o autor do requerimento.

Contra
Outros oito vereadores votaram contra: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).

Sem voto
Alberto Barreto (PRD) não estava no plenário no momento da votação. Edson Oliveira (PSD) se absteve. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não votou.

Rejeição
Pelo Regimento Interno, um requerimento precisa obter maioria dos votos para ser considerado aprovado. Como houve empate, o documento acabou rejeitado.

Questionamentos
No requerimento, Carbonne afirmou que "tem recebido manifestações de diversos estudantes e famílias que dependem do Simube como meio de acesso e permanência no ensino superior", e que "o atraso na divulgação do edital tem gerado apreensão e insegurança entre futuros candidatos, muitos dos quais temem que não haja processo seletivo neste ano, comprometendo seus planos acadêmicos e financeiros".

Sem transparência
"Rejeitaram um requerimento que pediria informações para um prefeito que se diz transparente", reclamou Carbonne após a votação.

Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Sérgio, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias úteis quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.

