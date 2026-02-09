Audiências
A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas nessa semana. Os debates serão realizados entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13).
Unitau
Na quarta-feira, a partir das 9h, audiência presidida pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) irá debater o futuro do curso de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté), "em razão de notícias sobre avaliação insatisfatória e reivindicações dos estudantes".
Defesa Civil
Também na quarta-feira, mas a partir das 14h, audiência presidida pelo vereador Ariel Katz (PDT) irá tratar da elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.
Código de Obras
Na quinta-feira (12), às 14h30, os vereadores Dentinho (PP) e Jessé Silva (Podemos) irão comandar uma audiência sobre o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que institui um novo Código de Obras na cidade.
Código de Posturas
Na sexta-feira, a partir das 9h, o vereador Nicola Neto (Novo) irá coordenar uma audiência sobre o novo Código de Posturas proposto pelo prefeito.