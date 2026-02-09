Audiências

A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas nessa semana. Os debates serão realizados entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13).

Unitau

Na quarta-feira, a partir das 9h, audiência presidida pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) irá debater o futuro do curso de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté), "em razão de notícias sobre avaliação insatisfatória e reivindicações dos estudantes".