11 de fevereiro de 2026
ENTRE QUARTA E SEXTA

Câmara de Taubaté irá promover 4 audiências públicas essa semana

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CMT
Os debates serão realizados entre quarta e sexta-feira
Os debates serão realizados entre quarta e sexta-feira

Audiências
A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas nessa semana. Os debates serão realizados entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13).

Unitau
Na quarta-feira, a partir das 9h, audiência presidida pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) irá debater o futuro do curso de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté), "em razão de notícias sobre avaliação insatisfatória e reivindicações dos estudantes".

Defesa Civil
Também na quarta-feira, mas a partir das 14h, audiência presidida pelo vereador Ariel Katz (PDT) irá tratar da elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.

Código de Obras
Na quinta-feira (12), às 14h30, os vereadores Dentinho (PP) e Jessé Silva (Podemos) irão comandar uma audiência sobre o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que institui um novo Código de Obras na cidade.

Código de Posturas
Na sexta-feira, a partir das 9h, o vereador Nicola Neto (Novo) irá coordenar uma audiência sobre o novo Código de Posturas proposto pelo prefeito.

