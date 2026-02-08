A concessionária EDP informou neste domingo (8) que mantém equipes técnicas em atuação contínua para a substituição de postes e a reconstrução completa da rede elétrica afetada após o afundamento do solo registrado na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos. O problema ocorreu na tarde de sábado (7), durante um período de chuva forte.

Segundo a empresa, o ritmo dos trabalhos e a retomada do fornecimento de energia aos imóveis do entorno estão condicionados às condições climáticas e à estabilidade do terreno. O solo segue comprometido por conta do grande volume de chuva, o que exige cuidados redobrados para garantir a segurança das equipes e da população.

O deslizamento de parte da via acabou atingindo postes da rede de distribuição, o que levou a EDP a realizar o desligamento preventivo da energia elétrica no trecho afetado, como medida de segurança.