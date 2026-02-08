08 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAOS

EDP avalia situação do Imperial para religar energia

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Local onde cratera se abriu
Local onde cratera se abriu

A concessionária EDP informou neste domingo (8) que mantém equipes técnicas em atuação contínua para a substituição de postes e a reconstrução completa da rede elétrica afetada após o afundamento do solo registrado na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos. O problema ocorreu na tarde de sábado (7), durante um período de chuva forte.

Segundo a empresa, o ritmo dos trabalhos e a retomada do fornecimento de energia aos imóveis do entorno estão condicionados às condições climáticas e à estabilidade do terreno. O solo segue comprometido por conta do grande volume de chuva, o que exige cuidados redobrados para garantir a segurança das equipes e da população.

O deslizamento de parte da via acabou atingindo postes da rede de distribuição, o que levou a EDP a realizar o desligamento preventivo da energia elétrica no trecho afetado, como medida de segurança.

As ações da concessionária ocorrem de forma integrada com a Prefeitura de São José dos Campos e outras empresas que atuam na área. O local permanece interditado e sob monitoramento da Defesa Civil, enquanto as equipes avaliam as condições para a continuidade dos reparos.

A EDP informou ainda que seguirá acompanhando a situação e manterá os trabalhos até que seja possível restabelecer o fornecimento de energia de forma segura para os moradores atingidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários