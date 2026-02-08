08 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
DESPEDIDA

Morre o médico Francir Veneziani, referência na saúde de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Francir Veneziani
Francir Veneziani

Morreu na noite deste sábado (7), aos 67 anos, o médico Francir Veneziani, referência na área da saúde em São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares.

Dr. Francir enfrentou com coragem uma batalha delicada pela vida. Segundo a família, lutou bravamente até o fim, sem jamais perder a fé, mantendo-se firme durante todo o período de tratamento.

Reconhecido como médico exemplar, Dr. Francir também deixa uma trajetória marcada pelo amor à família, sendo descrito como tio e padrinho insubstituíveis, além de um profissional profundamente comprometido com o cuidado ao próximo.

Ele se junta agora à mãe, Dra. Terezinha Veneziani, com quem construiu um legado de dedicação à saúde e de atuação importante junto à Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, deixando uma contribuição histórica para a medicina da cidade.

