Ubatuba registrou o segundo maior volume de chuva do estado nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Cemaden e do Inmet.

O maior acumulado foi no bairro Tenório, com 129 milímetros, ficando atrás apenas de São Carlos, que registrou 136 mm no mesmo período.

Outros bairros da cidade também tiveram volumes extremamente elevados, como Perequê-Mirim (119 mm), Centro (114 mm), Estufa II (109 mm), Ipiranguinha (95 mm), Almada (93 mm) e Praia Dura (89 mm). Com esses números, Ubatuba aparece entre os municípios mais impactados pelas chuvas intensas em todo o estado.