Ubatuba registrou o segundo maior volume de chuva do estado nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Cemaden e do Inmet.
O maior acumulado foi no bairro Tenório, com 129 milímetros, ficando atrás apenas de São Carlos, que registrou 136 mm no mesmo período.
Outros bairros da cidade também tiveram volumes extremamente elevados, como Perequê-Mirim (119 mm), Centro (114 mm), Estufa II (109 mm), Ipiranguinha (95 mm), Almada (93 mm) e Praia Dura (89 mm). Com esses números, Ubatuba aparece entre os municípios mais impactados pelas chuvas intensas em todo o estado.
Os temporais provocaram alagamentos em diversas vias, dificultando a mobilidade de moradores e motoristas. Em alguns pontos, a água invadiu ruas e calçadas, aumentando a preocupação em áreas já conhecidas pelo risco de enxurradas.
Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão para este domingo (8) ainda é de instabilidade em todo o território paulista, com atenção redobrada para o Litoral Norte. Apesar de períodos de sol pela manhã, a expectativa é de novas pancadas de chuva ao longo da tarde.
A instabilidade continua sendo reforçada pela atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, somado à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o que mantém o risco de novos temporais na região.