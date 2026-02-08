Policiais militares do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um jovem de 19 anos na madrugada deste domingo (8), durante a Operação Impacto-Letalidade, no bairro Santa Inês I, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava abordagens em uma adega da região quando, durante busca pessoal, encontrou com um dos abordados um revólver calibre .38, numerado, oxidado, com cano de quatro polegadas e coronha de madeira. A arma tinha capacidade para seis munições e estava municiada com duas munições intactas. Além disso, os policiais localizaram dois frascos de lança-perfume e um comprimido de droga sintética.
Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito relatou que comprou o revólver por R$ 6 mil no bairro Santa Inês II, onde mora, após ter sido ameaçado pelo ex-namorado de uma jovem com quem conversava. Ele afirmou também que as drogas seriam para consumo pessoal.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O jovem permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e não pagou a fiança arbitrada em R$ 3.200. Ele também responderá por porte de drogas para consumo pessoal.