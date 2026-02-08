08 de fevereiro de 2026
CHUVAS

Chuva: Defesa Civil divulga balanço de transtornos na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Deslizamento em São Luiz do Paraitinga
Deslizamento em São Luiz do Paraitinga

As chuvas registradas neste sábado (7) provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos em diversas cidades do estado de São Paulo, com destaque para municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, segundo balanço do Gabinete de Emergência.

No Vale do Paraíba, cidades como São Luiz do Paraitinga registraram pontos de alagamento e deslizamentos de terra, sem vítimas, desabrigados ou desalojados. A situação é acompanhada com atenção devido ao histórico recente de elevação do nível do Rio Paraitinga em períodos de chuva intensa.

Já no Litoral Norte, os maiores impactos foram observados em São Sebastião e Ubatuba, onde houve pontos de alagamento e deslizamentos de terra. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados nessas cidades. Em Bertioga, no entanto, uma moradia precisou ser interditada e quatro pessoas ficaram desabrigadas, sem registro de feridos.

Apesar do número de ocorrências, não houve registro de mortes. As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas de risco, especialmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, onde a previsão de novas pancadas de chuva mantém o estado de atenção elevado.

