As chuvas registradas neste sábado (7) provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos em diversas cidades do estado de São Paulo, com destaque para municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, segundo balanço do Gabinete de Emergência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Vale do Paraíba, cidades como São Luiz do Paraitinga registraram pontos de alagamento e deslizamentos de terra, sem vítimas, desabrigados ou desalojados. A situação é acompanhada com atenção devido ao histórico recente de elevação do nível do Rio Paraitinga em períodos de chuva intensa.
Já no Litoral Norte, os maiores impactos foram observados em São Sebastião e Ubatuba, onde houve pontos de alagamento e deslizamentos de terra. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados nessas cidades. Em Bertioga, no entanto, uma moradia precisou ser interditada e quatro pessoas ficaram desabrigadas, sem registro de feridos.
Apesar do número de ocorrências, não houve registro de mortes. As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas de risco, especialmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, onde a previsão de novas pancadas de chuva mantém o estado de atenção elevado.