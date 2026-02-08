As chuvas registradas neste sábado (7) provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos em diversas cidades do estado de São Paulo, com destaque para municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, segundo balanço do Gabinete de Emergência.

No Vale do Paraíba, cidades como São Luiz do Paraitinga registraram pontos de alagamento e deslizamentos de terra, sem vítimas, desabrigados ou desalojados. A situação é acompanhada com atenção devido ao histórico recente de elevação do nível do Rio Paraitinga em períodos de chuva intensa.