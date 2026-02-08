A chuva registrada no sábado (7) provocou diversas ocorrências em pontos da zona rural de São Luiz do Paraitinga, mobilizando equipes do município e gerando preocupação entre moradores.

Na Estrada da Água Santa, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou completamente a estrada municipal. O material já foi removido e a via liberada. No bairro da Fábrica, houve desmoronamento de parte da estrada rural, enquanto no bairro Barra de Cima foi registrada queda de árvore. Já no bairro do Selado, um deslizamento de terra atingiu a estrada, dificultando a passagem de veículos.