A chuva registrada no sábado (7) provocou diversas ocorrências em pontos da zona rural de São Luiz do Paraitinga, mobilizando equipes do município e gerando preocupação entre moradores.
Na Estrada da Água Santa, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou completamente a estrada municipal. O material já foi removido e a via liberada. No bairro da Fábrica, houve desmoronamento de parte da estrada rural, enquanto no bairro Barra de Cima foi registrada queda de árvore. Já no bairro do Selado, um deslizamento de terra atingiu a estrada, dificultando a passagem de veículos.
De acordo com os registros pluviométricos, São Luiz do Paraitinga acumulou 83 milímetros de chuva. O volume elevado gera atenção especial por conta da água que escoa da região de Cunha em direção ao Rio Paraitinga, o que pode provocar extravasamento. Situação semelhante foi registrada entre os dias 26, 27 e 28 de janeiro, quando o nível do rio voltou à normalidade a partir do dia 29.
Apesar dos transtornos, o município informou que houve apenas pontos de alagamento e deslizamentos de terra, sem registro de vítimas, desabrigados ou desalojados até o momento. A situação segue sendo monitorada, especialmente diante da possibilidade de novas chuvas.