Fortes chuvas atingem cidades do Litoral Norte desde o início da tarde deste sábado (7), com destaque para Ubatuba e São Sebastião. Dados do Cemaden e do Inmet, coletados às 7h, apontam que os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas no estado foram registrados nessas cidades.

Em Ubatuba, o maior volume foi no bairro Tenório, com 129 milímetros. Em São Sebastião, o bairro de Juquehy acumulou 119 milímetros, enquanto Caraguatatuba, na região do Massaguaçu, registrou 103 milímetros no mesmo período.

Ubatuba.