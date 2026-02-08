Fortes chuvas atingem cidades do Litoral Norte desde o início da tarde deste sábado (7), com destaque para Ubatuba e São Sebastião. Dados do Cemaden e do Inmet, coletados às 7h, apontam que os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas no estado foram registrados nessas cidades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Ubatuba, o maior volume foi no bairro Tenório, com 129 milímetros. Em São Sebastião, o bairro de Juquehy acumulou 119 milímetros, enquanto Caraguatatuba, na região do Massaguaçu, registrou 103 milímetros no mesmo período.
Ubatuba.
Em Ubatuba, a chuva provocou pontos de alagamento e deslizamentos de terra. Segundo a Prefeitura, não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados. Moradores relataram alagamentos em vias da região central, na Avenida Rio Grande do Sul, e nos bairros Estufa, Itaguá e Tenório.
Na Rodovia BR-101, no trecho próximo à Praia do Estaleiro, houve registro de grande volume de água sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.
Costa Sul de São Sebastião.
Em São Sebastião, também foram registrados alagamentos e deslizamentos, sem vítimas. A Costa Sul entrou em estado de alerta na tarde deste sábado, com maior impacto em Juquehy. A Prefeitura acionou o Plano de Contingência e informou que a região foi atingida por uma chuva de cabeceira, fenômeno em que grande volume de água desce de rios e cachoeiras em direção ao mar.
O acumulado de chuva em São Sebastião ultrapassa 140 milímetros nos últimos três dias, elevando o risco de novas ocorrências.
Deslizamento.
Na noite deste sábado, um deslizamento de terra foi registrado na subida de acesso à Praia Preta, em Juquehy, bloqueando totalmente a Rodovia Dr. Manoel Hippolyto do Rego (Rio-Santos), na altura do km 176+800, entre a Praia Preta e Juquehy. O tráfego passou a operar em sistema Pare e Siga, sem previsão de liberação total. Equipes de emergência e manutenção atuam na avaliação e remoção do material.
Alerta severo.
Por volta das 18h, a Defesa Civil emitiu alerta severo por celular para moradores de Ubatuba e Caraguatatuba, informando sobre a persistência das chuvas e orientando atenção a rachaduras, inclinação de muros e sinais de deslizamento, com recomendação para deixar o local em caso de risco.
Em São Sebastião, como medida preventiva, foi aberto um Ponto Seguro na Escola Municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, para acolher moradores de áreas de risco. O município informou que está preparado para abrir abrigos, se necessário.
Monitoramento.
A concessionária RioSP, responsável pela administração da Rio-Santos, informou que mantém monitoramento contínuo dos índices pluviométricos ao longo dos 270 quilômetros da via. Segundo a empresa, entre a noite deste sábado (7) e o domingo (8), os acumulados podem superar 100 milímetros, e a interdição preventiva da rodovia não está descartada caso as chuvas persistam. O monitoramento seguirá até segunda-feira (9).
As autoridades orientam que a população evite áreas alagadas, encostas e locais com risco de deslizamento, além de acompanhar os canais oficiais. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Municipal pelo 153.