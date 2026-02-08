O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, em Taubaté, neste domingo (8). O fogo atingiu uma bicicletaria e exigiu uma grande mobilização das equipes de emergência.
Para o controle das chamas, foram empenhados dois caminhões de combate a incêndio e uma unidade de resgate, totalizando nove bombeiros militares atuando na ocorrência. No local, as equipes encontraram grande quantidade de fumaça e alta carga de incêndio, em razão dos materiais armazenados no estabelecimento, principalmente bicicletas elétricas, que estavam no interior do imóvel.
Diante do cenário de risco, os bombeiros realizaram uma entrada controlada, priorizando a segurança das equipes, já que o ambiente apresentava temperaturas elevadas e visibilidade reduzida. Durante a ação, foram aplicadas técnicas de ventilação forçada e ventilação natural, com o objetivo de dissipar a fumaça, melhorar a visibilidade e reduzir o calor no interior do comércio.
No decorrer do combate, foi identificado que o foco inicial do incêndio ocorreu nas bicicletas elétricas. As chamas foram contidas com sucesso, sem que houvesse propagação para imóveis ou áreas vizinhas.
Após a extinção do incêndio, o local foi isolado e deixado em segurança, permanecendo sob responsabilidade para posterior avaliação da Defesa Civil. A ocorrência resultou apenas em danos materiais, e ninguém ficou ferido.