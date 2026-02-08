O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, em Taubaté, neste domingo (8). O fogo atingiu uma bicicletaria e exigiu uma grande mobilização das equipes de emergência.

Para o controle das chamas, foram empenhados dois caminhões de combate a incêndio e uma unidade de resgate, totalizando nove bombeiros militares atuando na ocorrência. No local, as equipes encontraram grande quantidade de fumaça e alta carga de incêndio, em razão dos materiais armazenados no estabelecimento, principalmente bicicletas elétricas, que estavam no interior do imóvel.