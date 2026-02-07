07 de fevereiro de 2026
JOAQUINZÃO

Derrota no Clássico do Vale custa cargo de diretor no Taubaté

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Léo Silvério
Léo Silvério

A derrota em casa no Clássico do Vale para o São José, na noite de sexta-feira (6), por 2 a 1, custou o cargo do diretor executivo de futebol do Taubaté, Leonardo Silvério. Ele foi desligado na noite deste sábado (7), menos de 24 horas depois da derrota, que também marcou a estreia do técnico Fahel Junior.

Leonardo Silvério chegou ao clube no segundo semestre de 2024 e ajudou na montagem do elenco de 2025, que foi semifinalista da Série A-2 e eliminou o São José nas quartas de final.

“O EC Taubaté faz questão de agradecer o trabalho realizado no período e deseja sucesso em seus próximos desafios profissionais”, disse o clube, em nota.

Por enquanto, o clube não definiu quem será o substituto do profissional. Na semana passada, o Taubaté demitiu o técnico Dyego Coelho, após derrota também em casa por 1 a 0 para o Ituano.

No momento, o Burro da Central está na zona de rebaixamento, com 4 pontos, ainda sem vitória no torneio. Na próxima rodada, visita o Votuporanguense, na quarta-feira, às 19h30

