A derrota em casa no Clássico do Vale para o São José, na noite de sexta-feira (6), por 2 a 1, custou o cargo do diretor executivo de futebol do Taubaté, Leonardo Silvério. Ele foi desligado na noite deste sábado (7), menos de 24 horas depois da derrota, que também marcou a estreia do técnico Fahel Junior.

Leonardo Silvério chegou ao clube no segundo semestre de 2024 e ajudou na montagem do elenco de 2025, que foi semifinalista da Série A-2 e eliminou o São José nas quartas de final.