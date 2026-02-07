A derrota em casa no Clássico do Vale para o São José, na noite de sexta-feira (6), por 2 a 1, custou o cargo do diretor executivo de futebol do Taubaté, Leonardo Silvério. Ele foi desligado na noite deste sábado (7), menos de 24 horas depois da derrota, que também marcou a estreia do técnico Fahel Junior.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Leonardo Silvério chegou ao clube no segundo semestre de 2024 e ajudou na montagem do elenco de 2025, que foi semifinalista da Série A-2 e eliminou o São José nas quartas de final.
“O EC Taubaté faz questão de agradecer o trabalho realizado no período e deseja sucesso em seus próximos desafios profissionais”, disse o clube, em nota.
Por enquanto, o clube não definiu quem será o substituto do profissional. Na semana passada, o Taubaté demitiu o técnico Dyego Coelho, após derrota também em casa por 1 a 0 para o Ituano.
No momento, o Burro da Central está na zona de rebaixamento, com 4 pontos, ainda sem vitória no torneio. Na próxima rodada, visita o Votuporanguense, na quarta-feira, às 19h30